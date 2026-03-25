  1. В Украине

Переплата пенсий: когда придется возвращать лишние средства

16:50, 25 марта 2026
В Пенсионном фонде объяснили, что переплата пенсий может возникнуть из-за несвоевременного сообщения об изменениях, влияющих на размер выплат, и в таком случае излишне полученные средства придется вернуть.
Переплата пенсий: когда придется возвращать лишние средства
В Пенсионном фонде Черновицкой области отмечают, что размер пенсионных выплат зависит от ряда факторов, и о любых их изменениях необходимо своевременно информировать соответствующие органы. В противном случае может возникнуть переплата — то есть начисление лишних средств, которые впоследствии придется вернуть.

К обстоятельствам, влияющим на размер пенсии, относятся:

  • трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности (необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться доплаты, надбавки или повышения, предусмотренные только для неработающих пенсионеров);
  • трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);
  • смена места проживания (жители горных районов, радиоактивно загрязненных территорий получают специальную надбавку, выплата которой при переезде в другую местность должна быть прекращена);
  • изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);
  • изменение обстоятельств, являющихся правовым основанием для назначения особого вида пенсии (в случае трудоустройства пенсионера, получающего надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; при прекращении обучения или переводе с дневной на другую форму ребенок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии).

Чтобы избежать переплат пенсий, о изменениях, влияющих на размер выплат, следует своевременно сообщать в Пенсионный фонд. Это можно сделать как лично — обратившись в ближайший сервисный центр, так и дистанционно — подав заявление через личный кабинет на вебпортале электронных услуг.

В то же время переплаты могут возникать и по другим причинам. В частности, из-за предоставления работодателем недостоверной информации о заработной плате или стаже, одновременного получения различных выплат на одно и то же лицо, а также в случаях снятия пенсионных средств после смерти пенсионера.

Излишне выплаченные суммы, если они возникли вследствие злоупотреблений или предоставления недостоверных данных, согласно закону подлежат возврату — добровольно либо на основании решений органов Пенсионного фонда или по решению суда.

