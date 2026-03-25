  1. В Україні

Переплата пенсій: коли доведеться повертати зайві кошти

16:50, 25 березня 2026
У Пенсійному фонді пояснили, що переплата пенсій може виникнути через несвоєчасне повідомлення про зміни, які впливають на розмір виплат, і в такому разі зайво отримані кошти доведеться повернути.
Переплата пенсій: коли доведеться повертати зайві кошти
У Пенсійному фонді Чернівецької області зазначають, що розмір пенсійних виплат залежить від низки факторів, і про будь-які їх зміни необхідно вчасно інформувати відповідні органи. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата — тобто нарахування зайвих коштів, які згодом доведеться повернути.

До фактів, що впливають на розмір пенсії, належать:

  • працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності (необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам);
  • працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії (у цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється);
  • зміна місцевості проживання (мешканці гірських місцевостей, радіоактивно забруднених територій отримують спеціальну надбавку, виплата якої при виїзді в іншу місцевість має бути припинена);
  • зміна статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії);
  • зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена; за умови припинення навчання або переведення з денної на іншу форму дитина померлого годувальника втрачає право на відповідний вид пенсії).

Щоб уникнути переплат пенсій, про зміни, які впливають на розмір виплат, слід своєчасно повідомляти Пенсійний фонд. Це можна зробити як особисто — звернувшись до найближчого сервісного центру, так і дистанційно — подавши заяву через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг.

Водночас переплати можуть виникати й з інших причин. Зокрема, через подання роботодавцем недостовірної інформації про зарплату або стаж, одночасне отримання різних виплат на одну й ту ж особу, а також у випадках зняття пенсійних коштів після смерті пенсіонера.

Надміру виплачені суми, якщо вони виникли внаслідок зловживань або подання неправдивих даних, згідно із законом підлягають поверненню — добровільно або на підставі рішень Пенсійного фонду чи за рішенням суду.

