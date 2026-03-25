Украине требуется почти 91 млрд долларов инвестиций в энергетику — Денис Шмыгаль

По словам министра, восстановление энергетики страны невозможно без привлечения частных инвестиций.

Первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления энергетического сектора стране в течение следующего десятилетия понадобится около 91 млрд долларов, и ключевую роль в этом играет частный капитал.

По словам Шмыгаля, такие данные предоставляет Всемирный банк. Он подчеркнул, что привлечение частных инвестиций является критически важным для реализации масштабных проектов в энергетике.

Во время круглого стола «Глобальное партнерство для Украины: стратегические возможности в энергетическом секторе» в рамках CERAWeek в Хьюстоне, США, Шмыгаль обозначил ключевые направления, которые могут заинтересовать инвесторов:

системы накопления энергии (BESS);

возобновляемая энергетика;

газовая генерация;

развитие локальных энергетических сетей;

добыча газа;

нефтегазовая инфраструктура.

Министр подчеркнул, что Украина предлагает партнерство на основе совместного стратегического интереса и экономической целесообразности. По его словам:

Украина получает модернизированную энергосистему;

Европа — более сильную и диверсифицированную энергетическую архитектуру;

инвесторы — доступ к одному из крупнейших инфраструктурных рынков континента.

