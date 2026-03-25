Україна потребує майже $91 млрд інвестицій у енергетику — Денис Шмигаль

За словами міністра, відновлення енергетики країни неможливе без залучення приватних інвестицій.

Перший віцепрем’єр та міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що для відновлення енергетичного сектору країні протягом наступного десятиліття знадобиться близько 91 млрд доларів, і ключову роль у цьому відіграє приватний капітал.

За словами Шмигаля, такі дані надає Світовий банк. Він наголосив, що залучення приватних інвестицій є критично важливим для реалізації масштабних проєктів у енергетиці.

Під час круглого столу «Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі» у рамках CERAWeek у Х’юстоні, США, Шмигаль окреслив ключові напрямки, які можуть зацікавити інвесторів:

системи накопичення енергії (BESS);

відновлювана енергетика;

газова генерація;

розвиток локальних енергетичних мереж;

видобуток газу;

нафтогазова інфраструктура.

Міністр наголосив, що Україна пропонує партнерство на основі спільного стратегічного інтересу та економічної доцільності. За його словами:

Україна отримує модернізовану енергосистему;

Європа — сильнішу та більш диверсифіковану енергетичну архітектуру;

інвестори — доступ до одного з найбільших інфраструктурних ринків континенту.

