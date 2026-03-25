Україна потребує майже $91 млрд інвестицій у енергетику — Денис Шмигаль
Перший віцепрем’єр та міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що для відновлення енергетичного сектору країні протягом наступного десятиліття знадобиться близько 91 млрд доларів, і ключову роль у цьому відіграє приватний капітал.
За словами Шмигаля, такі дані надає Світовий банк. Він наголосив, що залучення приватних інвестицій є критично важливим для реалізації масштабних проєктів у енергетиці.
Під час круглого столу «Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі» у рамках CERAWeek у Х’юстоні, США, Шмигаль окреслив ключові напрямки, які можуть зацікавити інвесторів:
- системи накопичення енергії (BESS);
- відновлювана енергетика;
- газова генерація;
- розвиток локальних енергетичних мереж;
- видобуток газу;
- нафтогазова інфраструктура.
Міністр наголосив, що Україна пропонує партнерство на основі спільного стратегічного інтересу та економічної доцільності. За його словами:
- Україна отримує модернізовану енергосистему;
- Європа — сильнішу та більш диверсифіковану енергетичну архітектуру;
- інвестори — доступ до одного з найбільших інфраструктурних ринків континенту.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.