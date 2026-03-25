Сколько хранить первичные документы, если не было проверки ГНС — разъяснение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъясняет, как долго необходимо хранить первичные документы, если документальная проверка не проводилась. Налоговое законодательство обязывает налогоплательщиков вести учет доходов, расходов и других показателей на основании первичных документов, бухгалтерских регистров и финансовой отчетности. В случае начала проверки все такие документы необходимо предоставить контролирующим органам.

Налогоплательщики также обязаны обеспечить надлежащее хранение этих документов в установленные сроки. В частности, документы для целей трансфертного ценообразования и контролируемых иностранных компаний хранятся не менее 2555 дней. Первичные документы, бухгалтерские регистры и финансовая отчетность, используемые для начисления и уплаты налогов, необходимо хранить не менее 1825 дней. Для других документов, а также для тех, которые связаны с выполнением требований другого законодательства, минимальный срок хранения составляет 1095 дней.

Сроки хранения документов и информации, определенные п. 44.3 ст. 44 НКУ, исчисляются со дня подачи налоговой отчетности или другой отчетности, предусмотренной НКУ, для составления которой используются указанные документы и/или информация, а в случае ее непредоставления — с предельного срока подачи такой отчетности, установленного НКУ. Для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, срок исчисляется со дня осуществления соответствующей хозяйственной операции (для разрешительных документов — со дня окончания срока их действия).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 ст. 44 НКУ, за период деятельности не менее 1825 дней (2555 дней — для документов и информации, необходимых для налогового контроля в соответствии со ст. 39 «Трансфертное ценообразование» и ст. 39 прим. 2 «Контролируемые иностранные компании», п. 141.4 ст. 141 НКУ), предшествующий дате ликвидации, в установленном законодательством порядке передаются в архив.

Пунктом 141.4 ст. 141 НКУ определены особенности налогообложения нерезидентов налогом на прибыль предприятий.

Плательщиками налога на прибыль предприятий — резидентами являются, в частности, физические лица — предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в части доходов (прибыли), выплаченных нерезиденту с источником их происхождения из Украины, которые облагаются налогом в порядке, установленном п. 141.4 ст. 141 НКУ.

Сроки хранения документов и информации, предусмотренные п. 44.3 ст. 44 НКУ, продлеваются на период остановки течения срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 ст. 102 НКУ.

Следует отметить, что п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ установлено, что временно, на период действия военного положения в Украине, налогообложение осуществляется с учетом определенных особенностей.

Для контролирующих органов и налогоплательщиков приостанавливается течение срока давности в отношении документальных плановых и внеплановых проверок, которые не проводятся согласно соответствующим нормам НКУ.

Поскольку во время проверки необходимо предоставить все документы, ФЛП или самозанятое лицо должно хранить первичные документы дольше установленных сроков, если проверка не проводилась: более 1825 дней для операций с нерезидентами и более 1095 дней — для остальных документов, даже если прошло более 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.