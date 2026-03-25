  1. В Украине

Сколько хранить первичные документы, если не было проверки ГНС — разъяснение

19:14, 25 марта 2026
Если проверки не было, ФЛП должен хранить первичные документы: 1825 дней для операций с нерезидентами и 1095 дней для остальных.
Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъясняет, как долго необходимо хранить первичные документы, если документальная проверка не проводилась. Налоговое законодательство обязывает налогоплательщиков вести учет доходов, расходов и других показателей на основании первичных документов, бухгалтерских регистров и финансовой отчетности. В случае начала проверки все такие документы необходимо предоставить контролирующим органам.

Налогоплательщики также обязаны обеспечить надлежащее хранение этих документов в установленные сроки. В частности, документы для целей трансфертного ценообразования и контролируемых иностранных компаний хранятся не менее 2555 дней. Первичные документы, бухгалтерские регистры и финансовая отчетность, используемые для начисления и уплаты налогов, необходимо хранить не менее 1825 дней. Для других документов, а также для тех, которые связаны с выполнением требований другого законодательства, минимальный срок хранения составляет 1095 дней.

Сроки хранения документов и информации, определенные п. 44.3 ст. 44 НКУ, исчисляются со дня подачи налоговой отчетности или другой отчетности, предусмотренной НКУ, для составления которой используются указанные документы и/или информация, а в случае ее непредоставления — с предельного срока подачи такой отчетности, установленного НКУ. Для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, срок исчисляется со дня осуществления соответствующей хозяйственной операции (для разрешительных документов — со дня окончания срока их действия).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 ст. 44 НКУ, за период деятельности не менее 1825 дней (2555 дней — для документов и информации, необходимых для налогового контроля в соответствии со ст. 39 «Трансфертное ценообразование» и ст. 39 прим. 2 «Контролируемые иностранные компании», п. 141.4 ст. 141 НКУ), предшествующий дате ликвидации, в установленном законодательством порядке передаются в архив.

Пунктом 141.4 ст. 141 НКУ определены особенности налогообложения нерезидентов налогом на прибыль предприятий.

Плательщиками налога на прибыль предприятий — резидентами являются, в частности, физические лица — предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в части доходов (прибыли), выплаченных нерезиденту с источником их происхождения из Украины, которые облагаются налогом в порядке, установленном п. 141.4 ст. 141 НКУ.

Сроки хранения документов и информации, предусмотренные п. 44.3 ст. 44 НКУ, продлеваются на период остановки течения срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 ст. 102 НКУ.

Следует отметить, что п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ установлено, что временно, на период действия военного положения в Украине, налогообложение осуществляется с учетом определенных особенностей.

Для контролирующих органов и налогоплательщиков приостанавливается течение срока давности в отношении документальных плановых и внеплановых проверок, которые не проводятся согласно соответствующим нормам НКУ.

Поскольку во время проверки необходимо предоставить все документы, ФЛП или самозанятое лицо должно хранить первичные документы дольше установленных сроков, если проверка не проводилась: более 1825 дней для операций с нерезидентами и более 1095 дней — для остальных документов, даже если прошло более 5 лет.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

