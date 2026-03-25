  1. В Украине

Михаил Федоров: Минобороны готовит ключевые изменения в процессе мобилизации и решения по СЗЧ

14:19, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Михаила Федорова, будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.
Фото: militarnyi.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые ежедневно держат фронт и лично выполняют крайне сложные задачи. Сержанты и солдаты работают на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, во время встречи обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы: длительность пребывания на позициях, сложность заходов и выходов, усложненную логистику под постоянными атаками дронов, дефицит людей, качество подготовки военнослужащих, обеспечение дронами и необходимой техникой, моральное состояние и связь на передовой.

«Вместе провели краш-тест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — по срокам службы и денежному обеспечению. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

По поручению Президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы масштабировать потери России и усилить наши фронтовые позиции», — добавил он.

Ранее народный депутат Федор Вениславский заявлял, что подходы к мобилизации в Киеве могут быть пересмотрены, в частности с учетом принципа справедливого распределения мобилизационной нагрузки. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны мобилизация Михаил Федоров СЗЧ

Читайте также

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]