Михаил Федоров: Минобороны готовит ключевые изменения в процессе мобилизации и решения по СЗЧ

По словам Михаила Федорова, будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые ежедневно держат фронт и лично выполняют крайне сложные задачи. Сержанты и солдаты работают на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

По его словам, во время встречи обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы: длительность пребывания на позициях, сложность заходов и выходов, усложненную логистику под постоянными атаками дронов, дефицит людей, качество подготовки военнослужащих, обеспечение дронами и необходимой техникой, моральное состояние и связь на передовой.

«Вместе провели краш-тест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СЗЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — по срокам службы и денежному обеспечению. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

По поручению Президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы масштабировать потери России и усилить наши фронтовые позиции», — добавил он.

Ранее народный депутат Федор Вениславский заявлял, что подходы к мобилизации в Киеве могут быть пересмотрены, в частности с учетом принципа справедливого распределения мобилизационной нагрузки.

