Михайло Федоров: Міноборони готує ключові зміни в процесі мобілізації та рішення щодо СЗЧ

За словами Михайла Федорова, буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які щодня тримають фронт й особисто виконують украй складні завдання. Сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

За його словами, під час зустрічі обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання: тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.

«Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.

За завданням Президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції», - додав він.

Раніше народний депутат Федір Веніславський заявляв, що підходи до мобілізації в Києві можуть переглянути, зокрема з урахуванням принципу справедливого розподілу мобілізаційного навантаження.

