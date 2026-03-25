Анатолия Коваленко избрали председателем Прилукского горрайонного суда Черниговской области

Анатолия Коваленко избрали на должность председателя Прилукского горрайонного суда Черниговской области сроком на три года.

Во вторник, 24 марта, состоялось собрание судей по избранию председателя Прилукского горрайонного суда Черниговской области. Об этом сообщил Прилукский горрайонный суд Черниговской области.

По результатам тайного голосования Анатолий Коваленко избран на должность председателя Прилукского горрайонного суда Черниговской области сроком на три года, начиная с 24 марта 2026 года.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», заместителей председателя апелляционного суда избирают собрания судей из числа судей соответствующего суда. Срок их полномочий составляет три года.

