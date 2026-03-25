  1. В Україні

Анатолія Коваленка обрано головою Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області

17:04, 25 березня 2026
Анатолія Коваленка обрано на посаду голови Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області строком на три роки.
Фото: pr.cn.court.gov.ua
У вівторок, 24 березня, відбулися збори суддів з обрання голови Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області. Про це повідомив Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області.

За результатами таємного голосування, Анатолія Коваленка обрано на посаду голови Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області строком на три роки, починаючи з 24 березня 2026 року.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», заступників голови апеляційного суду обирають збори суддів із числа суддів відповідного суду. Строк їхніх повноважень становить три роки.

