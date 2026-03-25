Студентов не будут вызывать в ТЦК: в Минобразования пояснили, что предусматривает новый курс о нацсопротивлении

Новая дисциплина не предусматривает принятие присяги, воинского учета или пребывание на полигонах.

Министерство образования и науки заявило, что новая дисциплина «Основы национального сопротивления» в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования не будет предусматривать привлечение студентов к военным процедурам.

В ведомстве подчеркнули, что во время изучения курса студенты не будут принимать военную присягу, проходить медицинские осмотры, прибывать в ТЦК и не будут находиться на полигонах сил обороны. Также не идет речь о получении военно-учетной специальности или приобретении статуса военнообязанного.

В МОН отметили, что типовую образовательную программу дисциплины будут утверждать по согласованию с Министерством обороны. Ожидается, что новый курс одновременно будет способствовать повышению уровня безопасности участников образовательного процесса.

Для учреждений высшего образования введение «Основ национального сопротивления» означает переход от действующей модели базовой общевойсковой подготовки к более широкому подходу подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Ранее базовая общевойсковая подготовка преподавалась как отдельная дисциплина объемом 10 кредитов ЕКТС, из которых три кредита составляла теоретическая часть, а семь — практическая подготовка на базе военных учебных заведений и полигонов. Теоретический компонент студенты осваивали на втором году обучения.

По состоянию на март 2026 года теоретическую часть базовой подготовки изучают более 71 тысячи студентов, среди которых около трех тысяч — женщины, которые присоединились добровольно. В то же время около 47 тысяч студентов уже завершили этот этап в 230 учреждениях высшего образования, остальные должны завершить обучение до мая.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 марта приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению.

