Студентів не викликатимуть до ТЦК: у Міносвіти пояснили, що передбачає новий курс про нацспротив

Нова дисципліна не передбачає складання присяги, військового обліку чи перебування на полігонах.

Міністерство освіти і науки заявило, що нова дисципліна «Основи національного спротиву» у закладах фахової передвищої та вищої освіти не передбачатиме залучення студентів до військових процедур.

У відомстві наголосили, що під час вивчення курсу студенти не складатимуть військову присягу, не проходитимуть медичні огляди, не прибуватимуть до ТЦК і не перебуватимуть на полігонах сил оборони. Також не йдеться про здобуття військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов’язаного.

У МОН зазначили, що типову освітню програму дисципліни затверджуватимуть у погодженні з Міністерством оборони. Очікується, що новий курс водночас сприятиме підвищенню рівня безпеки учасників освітнього процесу.

Для закладів вищої освіти запровадження «Основ національного спротиву» означає перехід від чинної моделі базової загальновійськової підготовки до ширшого підходу підготовки громадян до національного спротиву.

Раніше базова загальновійськова підготовка викладалася як окрема дисципліна обсягом 10 кредитів ЄКТС, із яких три кредити становила теоретична частина, а сім — практична підготовка на базі військових закладів та полігонів. Теоретичний компонент студенти опановували на другому році навчання.

Станом на березень 2026 року теоретичну частину базової підготовки вивчають понад 71 тисяча студентів, серед яких близько трьох тисяч — жінки, які долучилися добровільно. Водночас близько 47 тисяч студентів уже завершили цей етап у 230 закладах вищої освіти, решта мають завершити навчання до травня.

