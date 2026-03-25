В Тернополе мужчина угрожал ТЦК топором и бросил в них «коктейль Молотова»

19:21, 25 марта 2026
Нападавший находился в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета.
В Тернополе правоохранители открыли уголовное производство по факту угроз группе оповещения ТЦК и СП. Об этом сообщает полиция региона.

Как установили правоохранители, во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие ТЦК вместе с полицейским обнаружили двух мужчин на территории гаражного кооператива.

На требование предъявить документы один из них начал вести себя агрессивно: угрожал топором и бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью, одну из которых поджег. После этого мужчина закрылся в гараже.

Полицейские провели с ним переговоры, в результате которых он добровольно вышел из помещения. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным полиции, мужчина — житель Тернополя 1969 года рождения, который находится в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о задержании мужчины.

