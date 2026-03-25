У Тернополі чоловік погрожував ТЦК сокирою та кинув у них «коктейль Молотова»

У Тернополі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погроз групі оповіщення ТЦК та СП. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановили правоохоронці, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК разом із поліцейським виявили двох чоловіків на території гаражного кооперативу.

На вимогу пред’явити документи один із них почав поводитися агресивно: погрожував сокирою та кинув у бік службового автомобіля ТЦК дві пляшки з невідомою сумішшю, одну з яких підпалив. Після цього чоловік зачинився в гаражі.

Поліцейські провели з ним перемовини, у результаті яких він добровільно вийшов із приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даними поліції, чоловік — житель Тернополя 1969 року народження, який перебуває у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також вирішується питання про затримання чоловіка.

