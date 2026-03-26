В Украине заработали онлайн-разрешения на межобластные перевозки: что следует знать перевозчикам

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Укртрансбезопасностью запустили выдачу первых цифровых разрешений на межобластные автобусные перевозки.

Это важный шаг в рамках реформы внутреннего транспорта, который призван упростить деятельность перевозчиков и повысить прозрачность рынка, подчеркнули в Минразвития.

Первые электронные разрешения уже получают около 40 перевозчиков, которые стали победителями конкурса, состоявшегося 16 марта. В целом речь идет о 37 маршрутах между различными регионами Украины.

Подать заявку и получить разрешение можно через онлайн-кабинет в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности.

«Мы постепенно отходим от бумажных процедур в сфере перевозок. Цифровое разрешение — это о скорости, прозрачности и контроле. Более того, с момента проведения конкурса до получения разрешения на маршруты прошло фактически 10 дней. Это означает, что перевозчик получает понятный инструмент работы, а государство — возможность эффективнее предотвращать нелегальные перевозки», — отметил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Что меняется?

Теперь перевозчику не нужно получать бумажный документ. Достаточно иметь электронное разрешение, выписка из которого должна находиться на борту автобуса.

Каждое разрешение содержит QR-код, который позволяет контролирующим органам быстро проверить легальность маршрута, расписание движения и другую необходимую информацию.

Также перевозчики могут вносить изменения в разрешение онлайн — без подачи бумажных документов.

Цифровой формат сохраняет все ключевые требования: в разрешении четко указан транспорт, которым должен выполняться маршрут. Это позволяет эффективнее контролировать соблюдение правил и техническое состояние автобусов.

Цифровизация разрешений сокращает время получения документов, уменьшает бюрократическую нагрузку на бизнес и государство, минимизирует коррупционные риски и делает процесс выдачи разрешений прозрачным и понятным.

Первые маршруты

Среди маршрутов, для которых уже оформлены цифровые разрешения: Киев — Новоднестровск, Тернополь — Сходница, Ровно — Нововолынск, Броды — Луцк, Сарны — Киев, Сумы — Киев, Николаев — Киев, Каменец-Подольский — Харьков, Каменец-Подольский — Киев, Камень-Каширский — Киев и другие.

Ранее Минразвития зарегистрировало приказ №1307, который предусматривает внедрение цифровых разрешений на маршруты.

