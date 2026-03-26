В Україні запрацювали онлайн-дозволи на міжобласні перевезення: що слід знати перевізникам

Запустили видачу цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути, що дозволяє перевізникам оформлювати документи онлайн без паперової тяганини, швидко виходити на маршрути, вносити зміни дистанційно, а контролюючим органам — перевіряти їх через QR-код.

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Укртрансбезпекою запустили видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні перевезення.

Це важливий крок у межах реформи внутрішнього транспорту, який покликаний спростити діяльність перевізників і підвищити прозорість ринку, наголосили у Мінрозвитку.

Перші електронні дозволи вже надаються близько 40 перевізникам, які стали переможцями конкурсу, що відбувся 16 березня. Загалом ідеться про 37 маршрутів між різними регіонами України.

Подати та отримати дозвіл можна через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки.

«Ми поступово відходимо від паперових процедур у сфері перевезень. Цифровий дозвіл – це про швидкість, прозорість і контроль. Більше того: з моменту проведення конкурсу до отримання дозволу на маршрути минуло фактично 10 днів. Це означає, що отримує зрозумілий інструмент роботи, а держава – можливість ефективніше попереджувати нелегальні перевезення», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Що змінюється?

Відтепер перевізнику не потрібно отримувати паперовий документ. Достатньо мати електронний дозвіл, витяг з якого має бути на борту автобуса.

Кожен дозвіл містить QR-код, який дозволяє контролюючим органам швидко перевірити легальність маршруту, розклад руху та іншу необхідну інформацію.

Також перевізники можуть вносити зміни до дозволу онлайн – без подання паперових документів.

Цифровий формат зберігає всі ключові вимоги: у дозволі чітко зазначено транспорт, яким має виконуватись маршрут. Це дозволяє ефективніше контролювати дотримання правил і технічний стан автобусів.

Цифровізація дозволів скорочує час отримання документів, зменшує бюрократичне навантаження на бізнес і державу, мінімізує корупційні ризики та робить процес видачі дозволів прозорим і зрозумілим.

Перші маршрути

Серед маршрутів, для яких уже оформлено цифрові дозволи: Київ – Новодністровськ, Тернопіль – Східниця, Рівне – Нововолинськ, Броди – Луцьк, Сарни – Київ, Суми – Київ, Миколаїв – Київ, Кам’янець-Подільський – Харків, Кам’янець-Подільський – Київ, Камінь-Каширський – Київ та інші.

Раніше Мінрозвитку зареєструвало наказ №1307, який передбачає впровадження цифрових дозволів на маршрути.

