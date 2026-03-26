  В Украине

Кабмин утвердил порядок возвращения исторических названий географическим объектам

11:44, 26 марта 2026
Определен механизм действий для органов местного самоуправления и исполнительной власти по выявлению географических объектов с названиями, содержащими символику российской имперской политики, и принятию решений о возвращении им исторических названий.
Кабинет Министров утвердил порядок возвращения исторических названий географическим объектам, которые содержат символику российской имперской политики. Решение позволит обеспечить единые подходы к переименованию по всей стране, системно очистить топонимию от имперских нарративов и восстановить историческую топонимию коренных народов. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Порядок определяет четкий механизм действий для органов местного самоуправления и исполнительной власти по выявлению географических объектов с названиями, содержащими символику российской имперской политики, и принятию решений о возвращении им исторических названий. Документ также усиливает участие общин в принятии соответствующих решений.

В частности, порядок:

  • определяет механизмы выявления исторических географических названий объектов, процедуры подготовки соответствующих предложений о переименовании;
  • обязывает органы местного самоуправления учитывать рекомендации Украинского института национальной памяти, выводы НАН Украины и результаты консультаций с коренными народами и общественностью;
  • устанавливает особенности переименования объектов. В частности, при переименовании объектов, которые находятся на временно оккупированных территориях, обязательными для учета являются выводы Национальной комиссии по стандартам государственного языка и Госгеокадастра.

«Главная цель правительственного решения — обеспечить выполнение законодательных норм по деколонизации топонимии, восстановить историческую справедливость и сохранить культурное наследие коренных народов Украины. Принятый Порядок создает прозрачный и понятный механизм возвращения исторических названий географическим объектам. Важно, что этот процесс будет происходить с привлечением научного сообщества, коренных народов и общественности», — заявили в Минэкономики.

Лента новостей

