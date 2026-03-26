Кабмін затвердив порядок повернення історичних назв географічним об’єктам

Визначено механізм дій для органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо виявлення географічних об’єктів із назвами, що містять символіку російської імперської політики, ухвалення рішень про повернення їм історичних назв.

Фото: me.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив порядок повернення історичних назв географічним об’єктам, які містять символіку російської імперської політики. Рішення дозволить забезпечити єдині підходи до перейменування по всій країні, системно очистити топонімію від імперських наративів та відновити історичну топонімію корінних народів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Порядок визначає чіткий механізм дій для органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо виявлення географічних об’єктів із назвами, що містять символіку російської імперської політики, ухвалення рішень про повернення їм історичних назв. Документ також посилює участь громад у прийнятті відповідних рішень.

Зокрема порядок:

визначає механізми виявлення історичних географічних назв об’єктів, процедури підготовки відповідних пропозицій про перейменування;

зобов’язує органи місцевого самоврядування враховувати рекомендації Українського інституту національної пам’яті, висновки НАН України та результати консультацій із корінними народами і громадськістю;

встановлює особливості перейменування об’єктів. Зокрема, під час перейменуванування об'єктів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях обов’язковими для врахування є висновки Національної комісії зі стандартів державної мови та Держгеокадастру.

«Головна мета урядового рішення – забезпечити виконання законодавчих норм щодо деколонізації топонімії, відновити історичну справедливість та зберегти культурну спадщину корінних народів України. Ухвалений Порядок створює прозорий і зрозумілий механізм повернення історичних назв географічним об’єктам. Важливо, що цей процес відбуватиметься із залученням наукової спільноти, корінних народів та громадськості», - заявили у Мінекономіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.