В Украине готовят новую жилищную политику: Галина Третьякова рассказала, что предполагает реформа соцжилья

При обсуждении новой жилищной стратегии Галина Третьякова обозначила ключевые изменения: запуск социального жилья без очередей, прозрачные механизмы обеспечения жильем, развитие ипотеки и привязку жилищной политики к системе социальной поддержки.

Во время заседания Межведомственной рабочей группы по разработке Государственной стратегии жилищной политики глава профильного комитета Верховной Рады Галина Третьякова обозначила ключевые подходы к реформе жилищной сферы.

Речь идет о создании справедливой модели социального жилья без очередей, с четкими правилами, законодательной базой и согласованными механизмами поддержки граждан. Государственная стратегия, предусмотренная законом от 13 января 2026 года, должна обеспечить доступ украинцев к жилью, развитие рынка и восстановление жилищного фонда.

Среди приоритетов — развитие ипотечного кредитования, улучшение инвестиционного климата, реформа строительного законодательства, запуск новой модели социального жилья и обновление системы управления жилищным фондом. Ключевым акцентом определено доступное и безопасное жилье как базовый элемент социальной политики. Действующая система с очередями признана неэффективной, поэтому государство должно перейти к формированию полноценного жилищного фонда с определенными источниками финансирования.

Война существенно обострила жилищную проблему, в частности для внутренне перемещенных лиц, людей, потерявших жилье из-за обстрелов, а также тех, кто остался без доходов. Приоритет в обеспечении жильем будет предоставляться ветеранам, их семьям, многодетным семьям, людям с инвалидностью и молодым специалистам, необходимым общинам.

Среди предложенных решений — использование новых финансовых механизмов, в частности коммерческих площадей в жилых проектах, а также изменение подхода к распределению налога на доходы физических лиц, чтобы общины получали его по месту проживания граждан. В то же время жилищная политика должна быть интегрирована с системой социальной поддержки.

Важным элементом реформы, по словам Галины Третьяковой, должно стать изменение подходов к распределению налога на доходы физических лиц, чтобы общины получали НДФЛ по месту проживания гражданина. Это позволит связать жилищную политику с экономической мотивацией общин привлекать и удерживать необходимых специалистов.

В то же время социальное жилье должно быть интегрировано с системой социальной поддержки.

«Механизмы поддержки гражданина должны быть согласованы с социальной консультационной и другой помощью для того, чтобы семья стабилизировала свою жизненную ситуацию», — отметила она.

Отдельно было подчеркнуто значение роли государства и органов местного самоуправления. Государство должно сформировать четкие правила, законодательную основу и механизмы поддержки, тогда как общины — реализовывать политику с учетом реальных потребностей жителей.

«Именно органы местного самоуправления знают своих жителей и понимают, кто больше всего нуждается в жилье», — подчеркнула глава комитета.

В этом контексте она отметила важность привлечения к процессу как Министерства развития общин и территорий Украины, так и Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, которые уже работают над соответствующими законодательными инициативами.

Экспертную позицию по развитию социального жилья высказала академик Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины Елла Лібанова.

Она отметила, что социальное жилье необходимо для поддержки людей, которые по объективным причинам не могут самостоятельно обеспечить свои жилищные потребности, речь идет о базовых условиях в соответствии со стандартами общества. По ее мнению, такое жилье не должно подлежать приватизации или передаваться по наследству, а предоставляться должно с учетом не только уровня доходов, но прежде всего способности человека самостоятельно их получать.

