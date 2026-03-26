В Україні готують нову житлову політику: Галина Третьякова розповіла, що передбачає реформа соцжитла

Під час обговорення нової житлової стратегії Галина Третьякова окреслила ключові зміни: запуск соціального житла без черг, прозорі механізми забезпечення житлом, розвиток іпотеки та прив’язку житлової політики до системи соціальної підтримки.

Під час засідання Міжвідомчої робочої групи з розробки Державної стратегії житлової політики голова профільного комітету Верховної Ради Галина Третьякова окреслила ключові підходи до реформи житлової сфери.

Йдеться про створення справедливої моделі соціального житла без черг, із чіткими правилами, законодавчою базою та узгодженими механізмами підтримки громадян. Державна стратегія, передбачена законом від 13 січня 2026 року, має забезпечити доступ українців до житла, розвиток ринку та відновлення житлового фонду.

Серед пріоритетів — розвиток іпотечного кредитування, покращення інвестиційного клімату, реформа будівельного законодавства, запуск нової моделі соціального житла та оновлення системи управління житловим фондом. Ключовим акцентом визначено доступне і безпечне житло як базовий елемент соціальної політики. Чинна система з чергами визнана неефективною, тому держава має перейти до формування повноцінного житлового фонду з визначеними джерелами фінансування.

Війна суттєво загострила житлову проблему, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили житло через обстріли, а також тих, хто залишився без доходів. Пріоритет у забезпеченні житлом надаватиметься ветеранам, їхнім родинам, багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю та молодим фахівцям, необхідним громадам.

Серед запропонованих рішень — використання нових фінансових механізмів, зокрема комерційних площ у житлових проєктах, а також зміна підходу до розподілу податку на доходи фізичних осіб, щоб громади отримували його за місцем проживання громадян. Водночас житлова політика має бути інтегрована із системою соціальної підтримки.

Важливим елементом реформи, за словами Галини Третьякової, має стати зміна підходів до розподілу податку на доходи фізичних осіб, щоб громади отримували ПДФО за місцем проживання громадянина. Це дозволить поєднати житлову політику з економічною мотивацією громад залучати та утримувати необхідних фахівців.

«Механізми підтримки громадянина мають бути узгоджені із соціальною консультаційною та іншою допомогою для того, щоб родина стабілізувала свою життєву ситуацію», — зазначила вона.

Окремо було наголошено на ролі держави та органів місцевого самоврядування. Держава повинна сформувати чіткі правила, законодавчу основу та механізми підтримки, тоді як громади - реалізовувати політику з урахуванням реальних потреб мешканців.

«Саме органи місцевого самоврядування знають своїх жителів і розуміють, хто найбільше потребує житла», — підкреслила голова Комітету.

У цьому контексті вона відзначила важливість залучення до процесу як Міністерства розвитку громад та територій України, так і Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, які вже працюють над відповідними законодавчими ініціативами.

Експертну позицію щодо розвитку соціального житла висловила академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Елла Лібанова:

Вона зазначила, що соціальне житло необхідне для підтримки людей, які з об’єктивних причин не можуть самостійно забезпечити свої житлові потреби, йдеться про базові умови відповідно до стандартів суспільства. На її думку, таке житло не повинно підлягати приватизації чи передаватися у спадок, а надаватися має з урахуванням не лише рівня доходів, а передусім здатності людини самостійно їх отримувати.

