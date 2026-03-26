Отпуск по семейным обстоятельствам во время действия военного положения — условия, сроки и алгоритм действий

В Минобороны объяснили, как военнослужащему получить отпуск для важных событий.

Минобороны разъяснило условия, сроки и алгоритм получения отпуска по семейным обстоятельствам во время действия военного положения.

Отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — это законная возможность для военнослужащего быть рядом с близкими тогда, когда его присутствие является критически важным. Несмотря на строгие условия военного времени, законодательство предусматривает систему социальных гарантий для военнослужащих и их семей. В частности, право на отпуск позволяет быть с родными в сложные моменты, сохраняя за собой все выплаты.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Исчерпывающего перечня оснований для предоставления данного вида отпуска в условиях военного положения законодательство не устанавливает — решение принимается командиром индивидуально с учетом обстоятельств. Ориентировочный перечень уважительных причин включает:

заключение брака;

тяжелое состояние здоровья или смерть жены (мужа), родителей, детей, родных братьев или сестер, родителей супругов, а также других родственников;

пожар или иное стихийное бедствие, постигшее семью или имущество военнослужащего;

другие исключительные обстоятельства, при которых личное присутствие военнослужащего является необходимым.

Наличие оснований подтверждается соответствующими документами: свидетельством о рождении или смерти, медицинской справкой, справкой о пожаре и т.д. Если собрать документы заранее невозможно, это указывается в рапорте — командир может принять решение и без полного пакета подтверждающих материалов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ ВЫПЛАТ

В условиях военного положения отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется продолжительностью не более 10 календарных дней. В этот срок не включается время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно — но не более двух суток в один конец. Таким образом, фактическое отсутствие по месту службы с учетом дороги может составлять до 14 суток.

Согласно пункту 18 статьи 10-1 Закона «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» на весь период отпуска за военнослужащим сохраняется денежное обеспечение в полном объеме, включая все установленные надбавки и выплаты.

Количество раз, когда в течение года может предоставляться отпуск по этому основанию, законодательством не ограничено — при наличии подтвержденных обстоятельств он может предоставляться повторно.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОТПУСКА

Шаг 1. Подача рапорта

Рапорт подается на имя командира (начальника) воинской части — самый простой вариант через приложение «Армия+». Содержание: вид и продолжительность отпуска, основания, адрес пребывания, необходимое время для проезда, перечень приложенных документов.

Шаг 2. Подача подтверждающих документов

К рапорту прилагаются имеющиеся документы: свидетельство о смерти, медицинская справка, справка о пожаре и т.д. Если собрать документы заранее невозможно, это указывается непосредственно в рапорте.

Шаг 3. Рассмотрение командиром

Командир рассматривает рапорт с учетом боевой обстановки и потребностей подразделения. Решение принимается в индивидуальном порядке.

Шаг 4. Издание приказа и отпускного билета

В случае положительного решения издается приказ по воинской части и отпускной билет установленного образца.

Шаг 5. Прибытие после отпуска

После окончания отпуска военнослужащий прибывает к месту службы в установленный срок. В случае обстоятельств, которые делают невозможным своевременное прибытие, он обязан уведомить командира средствами связи.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Право на отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам в условиях военного положения гарантировано пунктом 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Процедурные вопросы предоставления отпуска урегулированы Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины № 1153 от 10 декабря 2008 года (с изменениями), а также соответствующей Инструкцией, утвержденной приказом Министра обороны Украины № 170 от 10 апреля 2009 года.

