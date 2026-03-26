Відпустка за сімейними обставинами під час дії воєнного стану — умови, терміни та алгоритм дій

У Міноборони пояснили, як військовому взяти відпустку для важливих подій.

Міноборони роз’яснило умови, терміни та алгоритм отримання відпустки за сімейними обставинами під час дії воєнного стану.

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин – це законна можливість для військовослужбовця бути поруч із близькими тоді, коли його присутність є критично важливою. Попри суворі умови воєнного часу, законодавство передбачає систему соціальних гарантій для військовослужбовців та їхніх сімей. Зокрема, право на відпустку дозволяє бути з рідними у складні моменти, зберігаючи за собою всі виплати.

ПІДСТАВИ ДЛЯ НАДАННЯ

Вичерпного переліку підстав для надання цього виду відпустки в умовах воєнного стану законодавство не встановлює – рішення приймається командиром індивідуально з урахуванням обставин. Орієнтовний перелік поважних причин включає:

укладення шлюбу;

тяжкий стан здоров'я або смерть дружини (чоловіка), батьків, дітей, рідних братів чи сестер, батьків подружжя, а також інших рідних;

пожежа або інше стихійне лихо, що спіткало сім'ю або майно військовослужбовця;

інші виняткові обставини, за яких особиста присутність військовослужбовця є необхідною.

Наявність підстав підтверджується відповідними документами: свідоцтвом про народження або смерть, медичною довідкою, довідкою про пожежу тощо. Якщо зібрати документи завчасно неможливо, це зазначається в рапорті – командир може прийняти рішення і без повного пакета підтвердних матеріалів.

ТРИВАЛІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИПЛАТ

В умовах воєнного стану відпустка за сімейними обставинами надається тривалістю не більше 10 календарних днів. До цього строку не зараховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад – але не більше двох діб в один кінець. Таким чином, фактична відсутність за місцем служби з урахуванням дороги може становити до 14 діб.

Відповідно до пункту 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» на весь час відпустки за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення в повному обсязі, включаючи всі встановлені надбавки та виплати.

Кількість разів, коли протягом року може надаватися відпустка за цією підставою, законодавством не обмежена – за наявності підтверджених обставин вона може надаватися повторно.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ВІДПУСТКИ

Для правильного та своєчасного оформлення відпустки військовослужбовцю необхідно виконати кілька чітких послідовних дій.

Крок 1. Подання рапорту

Рапорт подається на ім'я командира (начальника) військової частини – найпростіший варіант через застосунок Армія+. Зміст: вид і тривалість відпустки, підстави, адреса перебування, необхідний час для проїзду, перелік доданих документів.

Крок 2. Подання підтверджувальних документів

До рапорту додаються наявні документи: свідоцтво про смерть, медична довідка, довідка про пожежу тощо. Якщо зібрати документи завчасно неможливо, це зазначається безпосередньо в рапорті.

Крок 3. Розгляд командиром

Командир розглядає рапорт з урахуванням бойової обстановки та потреб підрозділу. Рішення приймається в індивідуальному порядку.

Крок 4. Видання наказу та відпускного квитка

У разі позитивного рішення видається наказ по військовій частині та відпускний квиток встановленого зразка.

Крок 5. Прибуття після відпустки

Після закінчення відпустки військовослужбовець прибуває до місця служби у встановлений строк. У разі обставин, що унеможливлюють своєчасне прибуття, він зобов'язаний повідомити командира засобами зв'язку.

ПРАВОВА ОСНОВА

Право на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин в умовах воєнного стану гарантоване пунктом 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Процедурні питання надання відпустки врегульовані Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України № 1153 від 10 грудня 2008 року (зі змінами), та відповідною Інструкцією, затвердженою наказом Міністра оборони України № 170 від 10 квітня 2009 року.

