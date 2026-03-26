Украина демонстрирует прогресс в выполнении решений ЕСПЧ — отчет Совета Европы за 2025 год

В 2025 году было закрыто 97 дел по Украине, из которых 11 — ведущие, то есть такие, которые требовали изменений законодательства или административной практики.

Украина демонстрирует прогресс в выполнении решений Европейского суда по правам человека. Несмотря на полномасштабную войну, в 2025 году было закрыто 97 дел по Украине, из которых 11 — ведущие, то есть такие, которые требовали изменений законодательства или административной практики. Такие данные обнародованы в ежегодном отчете Совета Европы по надзору за выполнением решений ЕСПЧ, который осуществляет Комитет министров Совета Европы, сообщает Минюст.

«Даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает системную работу по выполнению решений Европейского суда по правам человека. Закрытие дел, в частности ведущих, означает не только выполнение отдельных решений, но и изменения законодательства и практики, чтобы подобные нарушения не повторялись. Это результат совместных усилий всех ключевых государственных органов», — отметила Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

В Минюсте напомнили, что ведомство обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выполнения решений Европейского суда по правам человека, а Уполномоченный по делам ЕСПЧ осуществляет координацию деятельности по их выполнению и обеспечивает взаимодействие с Комитетом в этом процессе.

В целом в 2025 году Комитет закрыл 949 дел по выполнению решений ЕСПЧ, что на 6,2% больше, чем в 2024 году. Из них 194 — ведущие дела, выполнение которых требовало системных изменений для предотвращения подобных нарушений в будущем. Ведущие дела были закрыты в отношении 37 из 46 государств-членов Совета Европы, что свидетельствует об общем прогрессе в Европе.

По словам Генерального директора по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлука Эспозито, почти тысяча закрытых дел — это не только статистика, но и подтверждение эффективности системы защиты прав человека.

«В то же время в отчете отмечается, что вызовами остаются рост сложности дел, увеличение количества ведущих дел, находящихся на исполнении более пяти лет, а также необходимость усиления национальной способности государств выполнять решения Суда.

Отдельно подчеркивается, что отсутствие сотрудничества со стороны Российской Федерации остается системным препятствием для выполнения решений Суда. Несмотря на исключение из Совета Европы в 2022 году, Россия юридически обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые до этого», — добавили в Минюсте.

