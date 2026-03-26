  В Украине

Украина демонстрирует прогресс в выполнении решений ЕСПЧ — отчет Совета Европы за 2025 год

14:45, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2025 году было закрыто 97 дел по Украине, из которых 11 — ведущие, то есть такие, которые требовали изменений законодательства или административной практики.
Украина демонстрирует прогресс в выполнении решений ЕСПЧ — отчет Совета Европы за 2025 год
Фото: bluffton.edu
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина демонстрирует прогресс в выполнении решений Европейского суда по правам человека. Несмотря на полномасштабную войну, в 2025 году было закрыто 97 дел по Украине, из которых 11 — ведущие, то есть такие, которые требовали изменений законодательства или административной практики. Такие данные обнародованы в ежегодном отчете Совета Европы по надзору за выполнением решений ЕСПЧ, который осуществляет Комитет министров Совета Европы, сообщает Минюст.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает системную работу по выполнению решений Европейского суда по правам человека. Закрытие дел, в частности ведущих, означает не только выполнение отдельных решений, но и изменения законодательства и практики, чтобы подобные нарушения не повторялись. Это результат совместных усилий всех ключевых государственных органов», — отметила Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

В Минюсте напомнили, что ведомство обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выполнения решений Европейского суда по правам человека, а Уполномоченный по делам ЕСПЧ осуществляет координацию деятельности по их выполнению и обеспечивает взаимодействие с Комитетом в этом процессе.

В целом в 2025 году Комитет закрыл 949 дел по выполнению решений ЕСПЧ, что на 6,2% больше, чем в 2024 году. Из них 194 — ведущие дела, выполнение которых требовало системных изменений для предотвращения подобных нарушений в будущем. Ведущие дела были закрыты в отношении 37 из 46 государств-членов Совета Европы, что свидетельствует об общем прогрессе в Европе.

По словам Генерального директора по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлука Эспозито, почти тысяча закрытых дел — это не только статистика, но и подтверждение эффективности системы защиты прав человека.

«В то же время в отчете отмечается, что вызовами остаются рост сложности дел, увеличение количества ведущих дел, находящихся на исполнении более пяти лет, а также необходимость усиления национальной способности государств выполнять решения Суда.

Отдельно подчеркивается, что отсутствие сотрудничества со стороны Российской Федерации остается системным препятствием для выполнения решений Суда. Несмотря на исключение из Совета Европы в 2022 году, Россия юридически обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые до этого», — добавили в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕСПЧ Украина минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]