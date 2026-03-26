Україна демонструє прогрес у виконанні рішень ЄСПЛ — звіт Ради Європи за 2025 рік

У 2025 році було закрито 97 справ щодо України, з яких 11 — провідні, тобто такі, що потребували змін законодавства або адміністративної практики.

Україна демонструє прогрес у виконанні рішень Європейського суду з прав людини. Попри повномасштабну війну, у 2025 році було закрито 97 справ щодо України, з яких 11 — провідні, тобто такі, що потребували змін законодавства або адміністративної практики. Такі дані оприлюднено у щорічному звіті Ради Європи щодо нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ, який здійснює Комітет міністрів Ради Європи, передає Мін’юст.

«Навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує системну роботу з виконання рішень Європейського суду з прав людини. Закриття справ, зокрема керівних, означає не лише виконання окремих рішень, а й зміни законодавства та практики, щоб подібні порушення не повторювалися. Це результат спільних зусиль усіх ключових державних органів», — зазначила Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

У Мін’юсті нагадали, що відомство забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання рішень Європейського суду з прав людини, а Уповноважений у справах ЄСПЛ здійснює координацію діяльності щодо їх виконання та забезпечує взаємодію з Комітет у цьому процесі.

Загалом у 2025 році Комітет закрив 949 справ щодо виконання рішень ЄСПЛ, що на 6,2% більше, ніж у 2024 році. Із них 194 — провідні справи, виконання яких вимагало системних змін для запобігання подібним порушенням у майбутньому. Провідні справи були закриті щодо 37 із 46 держав-членів Ради Європи, що свідчить про загальний прогрес у Європі.

За словами Генерального директора з прав людини та верховенства права Ради Європи Джанлука Еспозіто, майже тисяча закритих справ — це не лише статистика, а й підтвердження ефективності системи захисту прав людини.

«Водночас у звіті зазначено, що викликами залишаються зростання складності справ, збільшення кількості провідних справ, які перебувають на виконанні понад п’ять років, а також необхідність посилення національної спроможності держав виконувати рішення Суду.

Окремо наголошується, що відсутність співпраці з боку Російської Федерації залишається системною перешкодою для виконання рішень Суду. Попри виключення з Ради Європи у 2022 році, Росія юридично зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ ухвалені до цього», - додали у Мін’юсті.

