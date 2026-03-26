  1. В Україні

Україна демонструє прогрес у виконанні рішень ЄСПЛ — звіт Ради Європи за 2025 рік

14:45, 26 березня 2026
У 2025 році було закрито 97 справ щодо України, з яких 11 — провідні, тобто такі, що потребували змін законодавства або адміністративної практики.
Фото: bluffton.edu
Україна демонструє прогрес у виконанні рішень Європейського суду з прав людини. Попри повномасштабну війну, у 2025 році було закрито 97 справ щодо України, з яких 11 — провідні, тобто такі, що потребували змін законодавства або адміністративної практики. Такі дані оприлюднено у щорічному звіті Ради Європи щодо нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ, який здійснює Комітет міністрів Ради Європи, передає Мін’юст.

«Навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує системну роботу з виконання рішень Європейського суду з прав людини. Закриття справ, зокрема керівних, означає не лише виконання окремих рішень, а й зміни законодавства та практики, щоб подібні порушення не повторювалися. Це результат спільних зусиль усіх ключових державних органів», — зазначила Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

У Мін’юсті нагадали, що відомство забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання рішень Європейського суду з прав людини, а Уповноважений у справах ЄСПЛ здійснює координацію діяльності щодо їх виконання та забезпечує взаємодію з Комітет у цьому процесі.

Загалом у 2025 році Комітет закрив 949 справ щодо виконання рішень ЄСПЛ, що на 6,2% більше, ніж у 2024 році. Із них 194 — провідні справи, виконання яких вимагало системних змін для запобігання подібним порушенням у майбутньому. Провідні справи були закриті щодо 37 із 46 держав-членів Ради Європи, що свідчить про загальний прогрес у Європі.

За словами Генерального директора з прав людини та верховенства права Ради Європи Джанлука Еспозіто, майже тисяча закритих справ — це не лише статистика, а й підтвердження ефективності системи захисту прав людини.

«Водночас у звіті зазначено, що викликами залишаються зростання складності справ, збільшення кількості провідних справ, які перебувають на виконанні понад п’ять років, а також необхідність посилення національної спроможності держав виконувати рішення Суду.

Окремо наголошується, що відсутність співпраці з боку Російської Федерації залишається системною перешкодою для виконання рішень Суду. Попри виключення з Ради Європи у 2022 році, Росія юридично зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ ухвалені до цього», - додали у Мін’юсті.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

Судді Олександр Зінченко та Світлана Ткачова офіційно пішли у відставку: рішення ВРП

Суддя Світлана Ткачова та суддя Олександр Зінченко офіційно завершили кар'єру: 26 березня ВРП одноголосно підтримала їхні заяви про відставку.

