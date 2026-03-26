Судьи Конституционных Судов Украины и Хорватии обсудили осуществление конституционной юрисдикции в условиях войны

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины сообщает, что состоялся круглый стол на тему «Конституционный Суд в условиях войны и послевоенного развития».

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины — Василий Лемак (глава делегации), Александр Водянников, Виктор Городовенко, Алла Олийник, Галина Юровская, а также Председатель, заместитель Председателя и судьи Конституционного Суда Республики Хорватия.

С приветственными словами к участникам обратились Председатель Конституционного Суда Республики Хорватия Фране Станишич и судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак. В своих выступлениях они подчеркнули важность развития профессионального диалога между конституционными судами, обмена опытом в сфере осуществления конституционного контроля и укрепления двустороннего сотрудничества в условиях современных вызовов.

В ходе первой сессии были представлены доклады заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Хорватия Мато Арловича и судьи Конституционного Суда Украины Галины Юровской. Докладчики сосредоточили внимание на особенностях осуществления конституционного контроля в условиях войны; вызовах, стоящих перед органами конституционной юрисдикции в период общественных потрясений; роли конституционных судов в обеспечении верховенства права, защите прав и свобод человека и сохранении институциональной устойчивости государства.

Отдельный тематический блок был посвящён знаковым решениям обоих судов и подчеркнуто их значение для развития современного конституционализма. С докладами выступили судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников и судья Конституционного Суда Республики Хорватия Маша Марочини Зрински.

В центре внимания также находились вопросы организации работы Конституционного Суда Республики Хорватия, в частности обеспечение процесса подготовки и принятия решений, методологические подходы к исследованию в конституционном производстве и механизмы внутренней координации.

В рамках программы судьи Конституционного Суда Украины провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия Василием Кириличем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.