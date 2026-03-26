Судді Конституційних Судів України та Хорватії обговорили здійснення конституційної юрисдикції в умовах війни

Відбувся круглий стіл за участю суддів Конституційних Судів України та Республіки Хорватія, присвячений особливостям здійснення конституційної юрисдикції в умовах війни та повоєнного розвитку.

Конституційний Суд України повідомляє, що відбувся круглий стіл на тему «Конституційний Суд в умовах війни та повоєнного розвитку».

У заході взяли участь судді Конституційного Суду України — Василь Лемак (глава делегації), Олександр Водянніков, Віктор Городовенко, Алла Олійник, Галина Юровська, а також Голова, заступник Голови та судді Конституційного Суду Республіки Хорватія.

Із вітальними словами до учасників звернулися Голова Конституційного Суду Республіки Хорватія Фране Станішич та суддя Конституційного Суду України Василь Лемак. У своїх виступах вони наголосили на важливості розвитку професійного діалогу між конституційними судами, обміну досвідом у сфері здійснення конституційного контролю та зміцнення двосторонньої співпраці в умовах сучасних викликів.

Під час першої сесії було представлено доповіді заступника Голови Конституційного Суду Республіки Хорватія Мато Арловича та судді Конституційного Суду України Галини Юровської. Доповідачі зосередили увагу на особливостях здійснення конституційного контролю в умовах війни; викликах, що постають перед органами конституційної юрисдикції в період суспільних потрясінь; ролі конституційних судів у забезпеченні верховенства права, захисті прав і свобод людини та збереженні інституційної стійкості держави.

Окремий тематичний блок було присвячено знаковим рішенням обох судів та підкреслено їхнє значення для розвитку сучасного конституціоналізму. Із доповідями виступили суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков та суддя Конституційного Суду Республіки Хорватія Маша Марочіні Зрінскі.

У фокусі уваги також були питання організації роботи Конституційного Суду Республіки Хорватія, зокрема забезпечення процесу підготовки та ухвалення рішень, методологічні підходи до дослідження в конституційному провадженні та механізми внутрішньої координації.

У межах програми судді Конституційного Суду України провели зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Хорватія Василем Кириличем.

