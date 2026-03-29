Украина вошла в ТОП-10 стран по росту цен на дизельное топливо

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мировые цены на дизельное топливо резко выросли после обострения конфликта между США, Ираном и Израилем. Наибольшее подорожание зафиксировано в азиатских странах, а Украина оказалась в ТОП-10 по темпам роста.

По данным Global Petrol Prices, больше всего дизельное топливо подорожало на Филиппинах — на 81,6%, далее следуют Нигерия (+78,3%), Малайзия (+57,9%) и Австралия (+52,1%). Значительное подорожание также наблюдается во Вьетнаме (+45,9%), Сингапуре (+44,0%) и США (+41,2%). В Украине цены на дизельное топливо выросли на 33,9%, что соответствует общемировому тренду, но ниже, чем в большинстве азиатских стран.

Для сравнения, в Канаде дизельное топливо подорожало на 36,9%, в Германии — на 30,9%, во Франции — на 27,8%, в Китае — на 25,4%, а в Великобритании — на 18,0%. Самые низкие темпы роста зафиксированы в странах Ближнего Востока и отдельных крупных экономиках: Катар и ОАЭ — по +7,9%, Япония — +14,0%, Южная Корея — +15,1%, Россия — +0,5%, Индия и Саудовская Аравия — без изменений.

Напомним, как ранее сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, за последние несколько дней продажи топлива через розничные сети выросли примерно на 50%, а на отдельных автозаправочных станциях — ещё больше.

В то же время дефицита ресурса пока нет. По оценкам Куюна, сети имеют достаточные запасы бензина и дизельного топлива, а после завершения холодного периода поставки дизеля даже увеличились.

Однако именно панические закупки опустошают резервы станций и заставляют операторов оперативно корректировать цены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.