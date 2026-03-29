  1. В Украине
  2. / В мире

Украина вошла в ТОП-10 стран по росту цен на дизельное топливо

17:11, 29 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наибольший рост цен отмечен на Филиппинах (+81,6%) и в Нигерии (+78,3%), а в Украине дизельное топливо подорожало на 33,9%.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мировые цены на дизельное топливо резко выросли после обострения конфликта между США, Ираном и Израилем. Наибольшее подорожание зафиксировано в азиатских странах, а Украина оказалась в ТОП-10 по темпам роста.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Global Petrol Prices, больше всего дизельное топливо подорожало на Филиппинах — на 81,6%, далее следуют Нигерия (+78,3%), Малайзия (+57,9%) и Австралия (+52,1%). Значительное подорожание также наблюдается во Вьетнаме (+45,9%), Сингапуре (+44,0%) и США (+41,2%). В Украине цены на дизельное топливо выросли на 33,9%, что соответствует общемировому тренду, но ниже, чем в большинстве азиатских стран.

Для сравнения, в Канаде дизельное топливо подорожало на 36,9%, в Германии — на 30,9%, во Франции — на 27,8%, в Китае — на 25,4%, а в Великобритании — на 18,0%. Самые низкие темпы роста зафиксированы в странах Ближнего Востока и отдельных крупных экономиках: Катар и ОАЭ — по +7,9%, Япония — +14,0%, Южная Корея — +15,1%, Россия — +0,5%, Индия и Саудовская Аравия — без изменений.

Напомним, как ранее сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, за последние несколько дней продажи топлива через розничные сети выросли примерно на 50%, а на отдельных автозаправочных станциях — ещё больше.

В то же время дефицита ресурса пока нет. По оценкам Куюна, сети имеют достаточные запасы бензина и дизельного топлива, а после завершения холодного периода поставки дизеля даже увеличились.

Однако именно панические закупки опустошают резервы станций и заставляют операторов оперативно корректировать цены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Украина Иран цены

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]