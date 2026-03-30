  1. В Украине

Налоговая задолженность – как избежать штрафов и ареста имущества

21:44, 30 марта 2026
У налогоплательщиков есть 30 дней на уплату сумм, выявленных по результатам проверок, без пени и штрафов.
Фото: ch.tax.gov.ua
Киевская таможня подчеркивает необходимость своевременной уплаты налогового долга, возникающего по результатам проверок. За 2025 год доначислено таможенных платежей на сумму 1,5 млрд грн, из которых 13% остаются неуплаченными.

Что такое налоговый долг

Налоговый долг – это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также непогашенная пеня, начисленная в соответствии с Налоговым кодексом Украины (НКУ).

Срок уплаты денежного обязательства

Сумма начисленного денежного обязательства подлежит уплате в течение 10 рабочих дней после получения налогового уведомления-решения.

В случае обжалования решения плательщик должен самостоятельно уплатить согласованную сумму, пеню и штрафы в течение 10 рабочих дней после согласования.

Особенности во время военного положения

С 01.08.2023 года действует закон № 3219-ІХ, который позволяет плательщикам, при условии уплаты в течение 30 календарных дней после получения налогового уведомления-решения, избежать уплаты штрафов и пени за документальные проверки, возобновленные или начатые с 01.08.2023 года и завершенные до прекращения или отмены военного положения.

Когда обязательство становится долгом

Неуплаченное обязательство, начисленное по результатам проверки, с учетом пени, включая период административного или судебного обжалования, считается налоговым долгом.

Последствия неуплаты долга

Если плательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства:

  • при задержке до 30 календарных дней — штраф в размере 5 % от суммы погашенного долга;
  • при задержке свыше 30 календарных дней — штраф в размере 10 % от суммы погашенного долга.

Контролирующий орган может применить меры по принудительному погашению долга, включая налоговый залог и арест имущества в соответствии со ст. 89 и 94 НКУ.

