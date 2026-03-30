Одесса и Полтава завершают отопительный сезон в последний день марта

22:54, 30 марта 2026
В Одессе и Полтаве отключат отопление 31 марта.
В Одессе отопительный сезон 2025-2026 годов завершится 31 марта - соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Согласно документу, предприятиям, обеспечивающим теплоснабжение и горячее водоснабжение, поручено начать плановые ремонтные работы в соответствии с утвержденными графиками. В частности, это касается коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Ранее о завершении отопительного сезона объявили и в других общинах области: в Подольской - 27 марта, в Раздельнянской - 31 марта, в Белгороде-Днестровском - 25 марта, в Измаиле - 26 марта.

Также в Полтаве с 31 марта начнут отключение отопления в жилых многоэтажках – соответствующее решение было принято 30 марта во время заседания горисполкома.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, где в Украине уже отключили отопление.

