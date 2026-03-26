  1. В Украине

В Украине начали выключать отопление: названы города и даты отключения

22:54, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Равномерно завершается отопительный сезон: в части городов тепло уже выключили, в других определили даты отключения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине постепенно завершается отопительный сезон в разных регионах в зависимости от погодных условий и ситуации с безопасностью.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Киеве с 24 марта начали завершать отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение городские власти приняли с учётом погодных условий и прогнозируемого потепления, а также необходимости рационального использования энергоресурсов. Больницы, родильные дома, школы и детские сады будут отключать от отопления по индивидуальным заявкам их руководителей.

В Киевской области также постепенно завершают сезон: в Броварах отключение начнётся с 27 марта, а в Полтавской области — в частности в Лубнах и Кременчуге — с 28 и 31 марта соответственно.

В Ужгороде Закарпатской области с 25 марта прекратили подачу тепла — соответствующее распоряжение подписал городской голова Богдан Андреев. В то же время при необходимости теплоснабжение продолжат обеспечивать для учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. Между тем в Мукачево завершение сезона запланировано на 1 апреля, однако местные власти допускают возможность временного возобновления теплоснабжения в случае похолодания.

В Николаеве отопительный сезон уже завершился 24 марта, после чего «Николаевоблтеплоэнерго» приступило к подготовке к следующему. По словам директора предприятия Николай Логвинов, будущий сезон может быть более сложным из-за последствий обстрелов и нехватки финансирования.

В Полтавской области, в частности в Лубенской громаде, отопление планируют отключить с 28 марта согласно решению исполкома, принятому в связи с повышением температуры воздуха. При этом в больницах теплоснабжение пока сохранят.

В прифронтовой Донецкой области отопление планируют отключить до конца недели с учётом ситуации с безопасностью и подготовки к следующей зиме.

В то же время в Харьковской области, а также в Черновцах, Хмельницком и Черкассах не спешат с завершением отопительного сезона, ожидая устойчивого потепления со среднесуточной температурой выше +8°C.

В Одессе сроки завершения отопительного сезона будут зависеть от погодных условий и соответствующего решения городской власти. В ряде громад Одесской области уже объявили о завершении отопительного сезона.

В частности, в Подольской громаде отопительный сезон завершится с 08:00 27 марта. В Болградском районе громадам рекомендовали самостоятельно определиться с датой завершения отопительного периода. Как сообщили в районной государственной администрации, решения должны приниматься с учётом фактических погодных условий.

В Раздельнянской громаде отопительный сезон завершится 31 марта. В Измаиле отопительный сезон завершили 26 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина отопление

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]