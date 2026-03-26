В Украине начали выключать отопление: названы города и даты отключения

Равномерно завершается отопительный сезон: в части городов тепло уже выключили, в других определили даты отключения.

В Украине постепенно завершается отопительный сезон в разных регионах в зависимости от погодных условий и ситуации с безопасностью.

В Киеве с 24 марта начали завершать отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение городские власти приняли с учётом погодных условий и прогнозируемого потепления, а также необходимости рационального использования энергоресурсов. Больницы, родильные дома, школы и детские сады будут отключать от отопления по индивидуальным заявкам их руководителей.

В Киевской области также постепенно завершают сезон: в Броварах отключение начнётся с 27 марта, а в Полтавской области — в частности в Лубнах и Кременчуге — с 28 и 31 марта соответственно.

В Ужгороде Закарпатской области с 25 марта прекратили подачу тепла — соответствующее распоряжение подписал городской голова Богдан Андреев. В то же время при необходимости теплоснабжение продолжат обеспечивать для учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. Между тем в Мукачево завершение сезона запланировано на 1 апреля, однако местные власти допускают возможность временного возобновления теплоснабжения в случае похолодания.

В Николаеве отопительный сезон уже завершился 24 марта, после чего «Николаевоблтеплоэнерго» приступило к подготовке к следующему. По словам директора предприятия Николай Логвинов, будущий сезон может быть более сложным из-за последствий обстрелов и нехватки финансирования.

В Полтавской области, в частности в Лубенской громаде, отопление планируют отключить с 28 марта согласно решению исполкома, принятому в связи с повышением температуры воздуха. При этом в больницах теплоснабжение пока сохранят.

В прифронтовой Донецкой области отопление планируют отключить до конца недели с учётом ситуации с безопасностью и подготовки к следующей зиме.

В то же время в Харьковской области, а также в Черновцах, Хмельницком и Черкассах не спешат с завершением отопительного сезона, ожидая устойчивого потепления со среднесуточной температурой выше +8°C.

В Одессе сроки завершения отопительного сезона будут зависеть от погодных условий и соответствующего решения городской власти. В ряде громад Одесской области уже объявили о завершении отопительного сезона.

В частности, в Подольской громаде отопительный сезон завершится с 08:00 27 марта. В Болградском районе громадам рекомендовали самостоятельно определиться с датой завершения отопительного периода. Как сообщили в районной государственной администрации, решения должны приниматься с учётом фактических погодных условий.

В Раздельнянской громаде отопительный сезон завершится 31 марта. В Измаиле отопительный сезон завершили 26 марта.

