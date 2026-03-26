В Україні почали вимикати опалення: названо міста та дати відключення

Поступово завершується опалювальний сезон: у частині міст тепло вже вимкнули, в інших визначили дати відключення.

У Києві з 24 березня почали завершувати опалювальний сезон для житлового фонду. Рішення про це міська влада прийняла, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, необхідність раціонального використання енергоносіїв. Лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки відключатимуть від опалення за індивідуальними заявками їхніх керівників.

У Київській області також поступово завершують сезон: у Броварах відключення стартує 27 березня, а в Полтавській області — зокрема в Лубнах і Кременчуці — з 28 та 31 березня відповідно.

В Ужгороді на Закарпатті з 25 березня припинили подачу тепла — відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв. Водночас у разі потреби теплопостачання продовжать забезпечувати для закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту. Тим часом у Мукачеві завершення сезону заплановане на 1 квітня, однак місцева влада передбачає можливість тимчасового відновлення теплопостачання у разі похолодання.

У Миколаєві опалювальний сезон уже завершився 24 березня, після чого «Миколаївоблтеплоенерго» розпочало підготовку до наступного. За словами директора підприємства Миколи Логвінова, майбутній сезон може бути складнішим через наслідки обстрілів і нестачу фінансування.

На Полтавщині, зокрема в Лубенській громаді, опалення планують вимкнути з 28 березня відповідно до рішення виконкому, ухваленого через підвищення температури повітря. Водночас у лікарнях теплопостачання поки що зберігатиметься.

У прифронтовій Донецькій області опалення планують вимкнути до кінця тижня з огляду на безпекову ситуацію та підготовку до наступної зими.

Водночас у Харківській області, а також у Чернівцях, Хмельницькому та Черкасах не поспішають із завершенням опалювального сезону, очікуючи стабільного потепління із середньодобовою температурою понад +8°C.

В Одесі строки завершення опалювального сезону залежатимуть від погодних умов і відповідного рішення міської влади. У низці громад Одеської області вже оголосили про завершення опалювального сезону.

Зокрема, у Подільській громаді опалювальний сезон завершиться з 08:00 27 березня. У Болградському районі громадам рекомендували самостійно визначитися з датою завершення опалювального періоду. Як повідомили у районній державній адміністрації, рішення мають ухвалювати з урахуванням фактичних погодних умов.

У Роздільнянській громаді опалювальний сезон завершиться 31 березня. У Ізмаїлі опалювальний сезон завершили 26 березня.

