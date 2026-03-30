Как оформить идентификационный код ребенку за границей: инструкция для родителей от ГНС

Налоговая служба Украины разъяснила порядок оформления РНОКПП ребенку, который находится за границей.

Родители, чьи дети находятся за границей, могут получить для них налоговый номер дистанционно, без личного приезда в Украину.

Для этого необходимо зарегистрировать ребенка в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, подав учетную карточку по форме №1ДР, которая одновременно является заявлением на такую регистрацию.

Подать ее можно:

лично (если один из родителей или законных представителей находится на территории Украины);

оформить через представителя по доверенности, удостоверенной в установленном законодательством порядке;онлайн через Электронный кабинет или портал «Дія»;

по почте.

Учетную карточку подает один из родителей или законный представитель. Для этого понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий личность одного из родителей;

подтверждение места проживания.

При этом:

подпись на заявлении должна быть удостоверена в установленном законодательством порядке;

если документ, удостоверяющий личность (ребенка или одного из родителей), выдан на иностранном языке — необходим его перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке;

если родители или один из родителей ребенка на дату его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, для подтверждения принадлежности лица к гражданству Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины.

Готовый документ:

могут отправить за границу (по месту нахождения лица за рубежом или по письменному ходатайству на указанный адрес за границей);

направить в зарубежное дипломатическое учреждение Украины;

выдать представителю по доверенности.

РНОКПП необходим для:

оформления документов в Украине,

открытия счетов,

получения услуг и социальных выплат.

