Как оформить идентификационный код ребенку за границей: инструкция для родителей от ГНС
17:14, 30 марта 2026
Налоговая служба Украины разъяснила порядок оформления РНОКПП ребенку, который находится за границей.
Налоговая служба Украины объяснила, как оформить идентификационный код ( РНОКПП) ребенку без возвращения в Украину.
Родители, чьи дети находятся за границей, могут получить для них налоговый номер дистанционно, без личного приезда в Украину.
Для этого необходимо зарегистрировать ребенка в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, подав учетную карточку по форме №1ДР, которая одновременно является заявлением на такую регистрацию.
Подать ее можно:
- лично (если один из родителей или законных представителей находится на территории Украины);
- оформить через представителя по доверенности, удостоверенной в установленном законодательством порядке;онлайн через Электронный кабинет или портал «Дія»;
- по почте.
- Учетную карточку подает один из родителей или законный представитель. Для этого понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей;
- подтверждение места проживания.
При этом:
- подпись на заявлении должна быть удостоверена в установленном законодательством порядке;
- если документ, удостоверяющий личность (ребенка или одного из родителей), выдан на иностранном языке — необходим его перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке;
- если родители или один из родителей ребенка на дату его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, для подтверждения принадлежности лица к гражданству Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины.
Готовый документ:
- могут отправить за границу (по месту нахождения лица за рубежом или по письменному ходатайству на указанный адрес за границей);
- направить в зарубежное дипломатическое учреждение Украины;
- выдать представителю по доверенности.
РНОКПП необходим для:
- оформления документов в Украине,
- открытия счетов,
- получения услуг и социальных выплат.
