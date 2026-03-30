Как оформить идентификационный код ребенку за границей: инструкция для родителей от ГНС

17:14, 30 марта 2026
Налоговая служба Украины разъяснила порядок оформления РНОКПП ребенку, который находится за границей.
Налоговая служба Украины объяснила, как оформить идентификационный код ( РНОКПП) ребенку без возвращения в Украину.

Родители, чьи дети находятся за границей, могут получить для них налоговый номер дистанционно, без личного приезда в Украину.

Для этого необходимо зарегистрировать ребенка в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, подав учетную карточку по форме №1ДР, которая одновременно является заявлением на такую регистрацию.

Подать ее можно:

  • лично (если один из родителей или законных представителей находится на территории Украины);
  • оформить через представителя по доверенности, удостоверенной в установленном законодательством порядке;онлайн через Электронный кабинет или портал «Дія»;
  • по почте.
  • Учетную карточку подает один из родителей или законный представитель. Для этого понадобятся:
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, удостоверяющий личность одного из родителей;
  • подтверждение места проживания.

При этом:

  • подпись на заявлении должна быть удостоверена в установленном законодательством порядке;
  • если документ, удостоверяющий личность (ребенка или одного из родителей), выдан на иностранном языке — необходим его перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке;
  • если родители или один из родителей ребенка на дату его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, для подтверждения принадлежности лица к гражданству Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины.

Готовый документ:

  • могут отправить за границу (по месту нахождения лица за рубежом или по письменному ходатайству на указанный адрес за границей);
  • направить в зарубежное дипломатическое учреждение Украины;
  • выдать представителю по доверенности.

 РНОКПП необходим для:

  • оформления документов в Украине,
  • открытия счетов,
  • получения услуг и социальных выплат.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

