3000 долларов за снятие с воинского учета: в Житомирской области разоблачили оператора ТЦК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении оператору отделения призыва одного из РТЦК и СП в Житомирской области. Об этом информирует Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Подозреваемый, используя имеющиеся служебные связи, предложил военнообязанному за денежное вознаграждение «помочь» в изготовлении необходимых документов для снятия его с воинского учета по состоянию здоровья, внесении соответствующих недостоверных сведений в систему «Оберіг» и последующем снятии с учета с выдачей военно-учетных документов.

Стоимость таких «услуг» составляла 3 000 долларов США: часть средств необходимо было передать до начала указанной процедуры, остальную — после ее завершения.

В ходе досудебного расследования задокументировано несколько фактов получения подозреваемым денежных средств различными суммами в рамках оговоренной неправомерной выгоды.

В марте 2026 года, во время получения очередной части неправомерной выгоды, злоумышленник был разоблачен и задержан, а предмет неправомерной выгоды изъят.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности должностных лиц РТЦК и СП, причастных к преступлению

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.