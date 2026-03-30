На Закарпатье будут судить депутата райсовета, который «забыл» указать 8,3 млн гривен в декларации

По данным следствия, в своей декларации чиновник не указал имущество и доходы на сумму более 8,3 млн грн.

В Закарпатской области в суд направили обвинительный акт в отношении депутата Береговского районного совета, которого подозревают в недостоверном декларировании и отмывании денег. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в своей декларации чиновник не указал имущество и доходы на сумму более 8,3 млн грн. В частности, речь идет о:

автомобиле Ford Mustang 2017 года (в совместной собственности с супругой);

около 3,75 млн грн дохода;

приобретении Mercedes-Benz S-Class 2020 года за 3,75 млн грн;

770 тыс. грн, полученных от последующей продажи автомобиля;

части доходов семьи, включая социальные выплаты.

Следствие установило, что в 2022 году депутат приобрел элитный автомобиль за 3,75 млн грн, хотя за более чем 20 лет официально задекларировал лишь около 226 тыс. грн дохода. Уже через несколько дней транспортное средство было перепродано. Правоохранители считают, что таким образом он пытался легализовать средства неизвестного происхождения.

Кроме того, во время расследования семья обвиняемого пыталась переоформить имущество, чтобы избежать его возможной конфискации. Однако активы были арестованы. Среди них — квартира в Виноградове, семь земельных участков, два жилых дома и другое имущество.

Дело передано в суд.

