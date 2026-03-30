В Харькове разоблачили монахов, которые совершали сексуальные преступления против девочек – ОГП

15:24, 30 марта 2026
Двух представителей УПЦ (МП) в Харькове подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против нравственности. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 52-летний рясофорный монах, который отвечал за приготовление выпечки, приглашал девочек домой под предлогом угощения сладостями, а после угощения мужчина заставлял идти в ванную комнату, раздеваться и принимать душ. Обнаженных девочек он фотографировал и снимал на видео. Материалы он хранил на собственном телефоне.

Правоохранители задержали монаха в порядке ст. 208 УПК Украины. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша сообщил ему о подозрении по фактам изготовления и хранения детской порнографии.

Однако, как указывают в Офисе Генерального прокурора, во время следствия одна из девочек в возрасте 14 лет рассказала, что систематически подвергалась сексуальным действиям со стороны мужчины. Она утверждала, что подозреваемый спаивал ее алкоголем, чтобы она не могла оказывать сопротивление.

В прокуратуре отмечают, что после проведения необходимых экспертных исследований будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий монаха.

Кроме того, по информации Офиса Генпрокурора, 24-летний иеромонах той же церкви, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил 14-летнюю девочку в подвал одного из монастырских зданий.

«Там он, манипулируя детским доверием, совершил с потерпевшей сексуальные действия в неприродный способ. Ему вручено подозрение по ч. 1 ст. 155 УК Украины», - сказано в сообщении.

Рясофорного монаха взяли под стражу с правом внесения залога 998 400 грн, священнослужителю суд определил домашний арест. Прокуратура планирует обжаловать решение и будет требовать для обоих безальтернативного содержания под стражей.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

Рада планирует привлечь донорскую поддержку для доплат должностным лицам в размере до 50%

В парламенте рассматривают изменения, которые позволят стимулировать работу должностных лиц с международными проектами через дополнительные выплаты.

