  1. В Украине

Кабмин обновил программу поддержки энергонезависимости домохозяйств — что изменилось

10:01, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ совершенствует механизм государственной поддержки кредитования для приобретения и установки соответствующего оборудования.
Фото: me.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины обновил условия предоставления государственной поддержки для граждан, которые устанавливают в своих домохозяйствах системы автономного и резервного электроснабжения. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Соответствующее решение является частью системной политики усиления энергетической устойчивости страны в условиях военного положения и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру», — заявили в ведомстве.

Документ совершенствует механизм государственной поддержки кредитования для приобретения и установки соответствующего оборудования. В частности:

  • уточняет перечень технических решений. Так, определено, что программа не распространяется на приобретение и установку оборудования для производства электроэнергии по «зеленому» тарифу;
  • разграничивает пакеты энергооборудования, чтобы избежать дублирования: отдельно —
  • генераторы, отдельно — гибридные системы электроснабжения, а также комбинированные решения (гибридная система вместе с генератором);
  • устанавливает четкие сроки предоставления компенсации по кредиту — в течение трех календарных дней после подтвержденного приобретения и/или установки оборудования.

Обновленные подходы позволят сделать механизм поддержки более понятным, быстрым и эффективным для пользователей, а также обеспечить целевое использование государственных ресурсов.

Ожидается, что благодаря реализации:

  • домохозяйства — получат более быстрый доступ к компенсациям, четкие правила участия и возможность эффективно устанавливать резервные источники питания;
  • государство — получит согласованный и прозрачный механизм реализации программ энергетической устойчивости, снижение социально-экономических потерь от перебоев электроснабжения;
  • громады — повысят общую устойчивость и готовность к энергетическим вызовам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]