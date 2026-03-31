Кабмин обновил программу поддержки энергонезависимости домохозяйств — что изменилось

Документ совершенствует механизм государственной поддержки кредитования для приобретения и установки соответствующего оборудования.

Фото: me.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины обновил условия предоставления государственной поддержки для граждан, которые устанавливают в своих домохозяйствах системы автономного и резервного электроснабжения. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Соответствующее решение является частью системной политики усиления энергетической устойчивости страны в условиях военного положения и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру», — заявили в ведомстве.

Документ совершенствует механизм государственной поддержки кредитования для приобретения и установки соответствующего оборудования. В частности:

уточняет перечень технических решений. Так, определено, что программа не распространяется на приобретение и установку оборудования для производства электроэнергии по «зеленому» тарифу;

разграничивает пакеты энергооборудования, чтобы избежать дублирования: отдельно —

генераторы, отдельно — гибридные системы электроснабжения, а также комбинированные решения (гибридная система вместе с генератором);

устанавливает четкие сроки предоставления компенсации по кредиту — в течение трех календарных дней после подтвержденного приобретения и/или установки оборудования.

Обновленные подходы позволят сделать механизм поддержки более понятным, быстрым и эффективным для пользователей, а также обеспечить целевое использование государственных ресурсов.

Ожидается, что благодаря реализации:

домохозяйства — получат более быстрый доступ к компенсациям, четкие правила участия и возможность эффективно устанавливать резервные источники питания;

государство — получит согласованный и прозрачный механизм реализации программ энергетической устойчивости, снижение социально-экономических потерь от перебоев электроснабжения;

громады — повысят общую устойчивость и готовность к энергетическим вызовам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.