Какая ответственность предусмотрена за непредставление уведомления об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента — ответ НАЗК

За непредставление или несвоевременное уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена административная ответственность.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, какая ответственность предусмотрена за непредставление или несвоевременное уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента (ПВВР) или о существенных изменениях в имущественном состоянии (ПСЗ).

За непредставление или несвоевременное уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 100 до 200 НМДГ (от 1 700 до 3 400 грн) (ч. 2 ст. 172-6 КУоАП).

Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, подлежат внесению в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

