Во Львовской области из-за ненадлежащего ухода матери младенец оказался в больнице в тяжелом состоянии — прокуратура

23:12, 30 марта 2026
У ребенка обнаружили дыхательную недостаточность, сердечно-сосудистые осложнения и недобор веса.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовская областная прокуратура сообщила о госпитализации двухмесячной девочки из одного из сел Львовского района, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу из-за ненадлежащего ухода, а матери уже объявлено подозрение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По предварительной информации, женщина не обеспечила ребенку надлежащие условия проживания и необходимый уход. В результате у младенца развились заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью, сердечно-сосудистые осложнения, а также диагностирован пеленочный дерматит и недобор веса.

Правоохранители установили, что это самый молодой ребенок в семье. В целом родители воспитывают семерых детей в возрасте от 2 до 16 лет. При этом семья раньше не состояла на учете социальных служб.

Прокуроры совместно с полицией инициировали проверку условий проживания детей и состояния их здоровья. Также решается вопрос о возможном отнятии детей.

Матери сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Отдельно будет дана правовая оценка действиям работников социальных служб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

