Во Львовской области из-за ненадлежащего ухода матери младенец оказался в больнице в тяжелом состоянии — прокуратура

У ребенка обнаружили дыхательную недостаточность, сердечно-сосудистые осложнения и недобор веса.

Львовская областная прокуратура сообщила о госпитализации двухмесячной девочки из одного из сел Львовского района, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу из-за ненадлежащего ухода, а матери уже объявлено подозрение.

По предварительной информации, женщина не обеспечила ребенку надлежащие условия проживания и необходимый уход. В результате у младенца развились заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью, сердечно-сосудистые осложнения, а также диагностирован пеленочный дерматит и недобор веса.

Правоохранители установили, что это самый молодой ребенок в семье. В целом родители воспитывают семерых детей в возрасте от 2 до 16 лет. При этом семья раньше не состояла на учете социальных служб.

Прокуроры совместно с полицией инициировали проверку условий проживания детей и состояния их здоровья. Также решается вопрос о возможном отнятии детей.

Матери сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Отдельно будет дана правовая оценка действиям работников социальных служб.

