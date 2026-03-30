В каких случаях декларацию представляет другое лицо — разъяснение ГНС

23:30, 30 марта 2026
Налоговая служба сообщила, что в случае невозможности плательщика самостоятельно подать декларацию, это могут сделать уполномоченные лица — родители, опекуны, наследники или государственные исполнители, а сама процедура доступна онлайн, лично или по почте.
Налоговая служба разъяснила, в каких случаях декларацию может подавать не сам налогоплательщик, а другое лицо.

Нормы законодательства предусматривают, что при определённых обстоятельствах обязанность подачи декларации возлагается на уполномоченного представителя. Речь идёт о случаях, когда налогоплательщик не может самостоятельно выполнить эту обязанность — в частности из-за возраста, состояния здоровья или других объективных причин. Такие положения закреплены в Налоговом кодексе Украины.

Подача декларации в таких ситуациях осуществляется:

  • родителями, опекуном или попечителем — в отношении доходов малолетних, несовершеннолетних лиц или лиц, признанных судом недееспособными;
  • наследниками, распорядителями имущества или государственными исполнителями — в отношении доходов лица, умершего в течение отчётного года;
  • государственным исполнителем, ответственным за обеспечение требований кредиторов налогоплательщика, признанного банкротом.

Такие нормы позволяют обеспечить выполнение налоговых обязательств даже в тех случаях, когда сам налогоплательщик не может подать декларацию.

Своевременное декларирование доходов позволяет:

  • выполнить требования налогового законодательства;
  • избежать штрафов и других финансовых санкций;
  • подтвердить источники полученных доходов;
  • воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно несколькими способами:

  • онлайн — через электронные сервисы налоговой службы и Электронный кабинет налогоплательщика;
  • лично — в центре обслуживания налогоплательщиков;
  • по почте — отправив декларацию заказным письмом с описью вложения.

Электронная подача декларации позволяет осуществить процедуру дистанционно, в удобное время и без посещения налогового органа. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись или воспользоваться другими доступными средствами электронной идентификации.

