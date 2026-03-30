Перерасчет пенсий: кому из работающих пенсионеров нужно подать заявление

С 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. В то же время в части случаев для его проведения необходимо обратиться с заявлением.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что перерасчет осуществляется при наличии у работающего пенсионера страхового стажа. В частности, он проводится автоматически, если по состоянию на 1 марта 2026 года лицо продолжает работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа или если этот стаж меньше, но с момента назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

В таких случаях обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же на указанную дату приобретено не менее 24 месяцев стажа, размер пенсии пересматривается с учетом этого стажа, при этом для исчисления могут использоваться как предварительные показатели заработной платы, так и более актуальные данные после последнего перерасчета.

В то же время, если необходимый стаж в 24 месяца будет набран уже после 1 марта, пенсионер может не ждать следующего автоматического перерасчета, а подать заявление сразу после получения соответствующего права. В случае обращения в 15 числа месяца перечисленная пенсия будет выплачена уже со следующего месяца.

