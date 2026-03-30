6,5 млн гривен на фиктивной перерегистрации автомобилей через базы данных МВД — в Киеве ликвидировали незаконную схему

21:26, 30 марта 2026
Почти 13 тысяч незаконных перерегистраций автомобилей и 12 подозреваемых по делу.
Фото: npu.gov.ua
В Киеве раскрыли и заблокировали масштабную схему незаконной перерегистрации автомобилей с использованием баз данных МВД. По данным Нацполиции, злоумышленники провели почти 13 тысяч фиктивных сделок и заработали около 6,5 миллиона гривен.

По информации следствия, в преступную группу входили сотрудники торговых компаний, которые оформляли сделки с нарушением установленных процедур и подделывали документы.

Фигуранты предлагали клиентам быструю перерегистрацию автомобилей без их физического присутствия, в том числе даже в случаях, когда продавцы или покупатели находились за границей.

В зависимости от запроса злоумышленники изготавливали поддельные акты технического состояния без проверки транспортных средств, оформляли договоры купли-продажи и вносили ложные данные в Единый государственный реестр МВД, используя квалифицированные электронные подписи уполномоченных лиц двух компаний.

Для функционирования схемы участники оборудовали сервер для удаленного доступа к базам данных и открыли офисы в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Руководили процессом так называемые администраторы, которые занимались поиском клиентов, изготовлением поддельных документов и внесением недостоверной информации в реестры.

Схема позволяла занижать обязательные налоги и сборы, что приводило к убыткам государственного бюджета.

Стоимость услуг составляла от 3 до 10 тысяч гривен в зависимости от сложности операций. С января 2025 года участники схемы получили около 6,5 миллиона гривен незаконной прибыли.

Во время обысков у фигурантов изъяли наличные деньги в различной валюте, договоры, акты осмотра, доверенности, печати и штампы компаний, электронные ключи и черновые записи.

Следователи сообщили о подозрении 12 лицам. Им инкриминируют подделку документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с возможным ограничением права занимать определенные должности.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц.

