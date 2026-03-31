Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве увеличиваются на 12%

Ежемесячные страховые выплаты с 1 марта 2026 года будут пересчитаны автоматически, а выплата за март поступит в апреле.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим на них право в случае смерти пострадавшего, будут автоматически повышены с 1 марта 2026 года.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, перерасчет проводится ежегодно с учетом роста потребительских цен и средней заработной платы в стране. В 2026 году коэффициент повышения составляет 1,121, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 236 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году».

Выплата проиндексированных сумм за март будет осуществлена в апреле, поскольку страховая выплата предоставляется ежемесячно со следующего месяца после ее назначения и начисления.

Максимальное повышение в результате индексации не может превышать 2 595 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.