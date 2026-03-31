  1. В Украине

Как легально путешествовать на чужом автомобиле за границей – разъяснения

07:54, 31 марта 2026
Транспортное средство может выехать за пределы Украины с другим водителем при условии оформления временного свидетельства и соблюдения международных правил.
Фото: unsplash
Главный сервисный центр МВД сообщил о порядке оформления транспортного средства для выезда за границу в случае, если им управляет не владелец.

Так, для поездки за границу допускаются только транспортные средства с регистрационным свидетельством и номерными знаками с буквами латинского алфавита — это требование международной Конвенции о дорожном движении.

Если владелец автомобиля разрешает другому лицу управлять его транспортным средством и планирует выезд за границу, по его заявлению в сервисном центре МВД можно оформить свидетельство о регистрации на имя водителя. На время поездки документ, выданный на имя владельца, будет храниться в территориальном сервисном центре МВД.

Для оформления необходимо предоставить:

  • заявление владельца (оформляется в ТСЦ МВД);
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту со справкой о регистрации места жительства;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность (если обращение через уполномоченного представителя);
  • платежные документы.

В предоставлении услуги могут отказать в случае неполного пакета документов или выявления ограничений при проверке по реестрам и базам данных.

Свидетельство, выданное для выезда за границу, является временным. По возвращении в Украину его необходимо в течение 10 дней подать в сервисный центр МВД, чтобы получить обратно свидетельство о регистрации на имя владельца.

