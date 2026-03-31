Как легально путешествовать на чужом автомобиле за границей – разъяснения
Главный сервисный центр МВД сообщил о порядке оформления транспортного средства для выезда за границу в случае, если им управляет не владелец.
Так, для поездки за границу допускаются только транспортные средства с регистрационным свидетельством и номерными знаками с буквами латинского алфавита — это требование международной Конвенции о дорожном движении.
Если владелец автомобиля разрешает другому лицу управлять его транспортным средством и планирует выезд за границу, по его заявлению в сервисном центре МВД можно оформить свидетельство о регистрации на имя водителя. На время поездки документ, выданный на имя владельца, будет храниться в территориальном сервисном центре МВД.
Для оформления необходимо предоставить:
- заявление владельца (оформляется в ТСЦ МВД);
- паспорт гражданина Украины или ID-карту со справкой о регистрации места жительства;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность (если обращение через уполномоченного представителя);
- платежные документы.
В предоставлении услуги могут отказать в случае неполного пакета документов или выявления ограничений при проверке по реестрам и базам данных.
Свидетельство, выданное для выезда за границу, является временным. По возвращении в Украину его необходимо в течение 10 дней подать в сервисный центр МВД, чтобы получить обратно свидетельство о регистрации на имя владельца.
