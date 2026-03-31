  1. В Украине

Владимир Зеленский внес изменения в Положение о внештатных консулах Украины

08:12, 31 марта 2026
В Положение о внештатных (почетных) консулах Украины внесены изменения.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №285/2026 о внесении изменений в Положение о внештатных (почетных) консулах Украины.

Указ вносит в Положение о внештатных (почетных) консулах Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 17 февраля 1997 года № 150/97, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 6 дополнить предложением следующего содержания:

«Порядок организации работы по назначению почетных консулов, выполнения возложенных на них функций, прекращения функций почетных консулов и оформления связанных с этим документов определяется Министерством иностранных дел Украины.»;

2) в пункте 7:

в абзаце первом слова «полное имя, фамилия, гражданство» заменить словами «фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство»;

в абзаце втором слова «Консульского управления Министерства иностранных дел Украины» заменить словами «Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины»;

3) в абзаце втором пункта 10 слова «глава соответствующего дипломатического представительства Украины,» заменить словами «руководитель соответствующего Посольства Украины,»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. После получения экзекватуры Министерство иностранных дел Украины выдает почетному консулу удостоверение внештатного (почетного) консула Украины в форме карточки с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) почетного консула, его должности, города и государства пребывания.»;

5) в пункте 20 слова «главам соответствующих дипломатических представительств Украины,» заменить словами «руководителям соответствующих Посольств Украины,»;

6) пункт 25 после слов «уполномоченному представителю Министерства иностранных дел Украины» дополнить словами «удостоверение внештатного (почетного) консула Украины и»;

7) в тексте Положения слова «глава дипломатического представительства Украины», «дипломатическое представительство Украины» во всех падежах и числах заменить соответственно словами «руководитель Посольства Украины», «Посольство Украины» в соответствующем падеже и числе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Мужчин будут принимать на государственную службу только при наличии военной подготовки: что меняет закон

Принятое решение комплексно изменит подход к военной подготовке граждан, воинскому учёту и доступу к государственной службе.

Верховный Суд подтвердил право АРМА распоряжаться прибылью арестованных компаний

Верховный Суд подтвердил законность решений общих собраний, принятых по особой процедуре АРМА, заблокировав возможность обжалования со стороны собственников

Рабочая группа обсудила ключевые тезисы будущего законопроекта о деятельности риелторов

Единый государственный реестр специалистов и QR-коды для проверки статуса риелтора станут инструментами рынка недвижимости.

Отмена порога, налог при оплате и освобождение от НДС посылок до 45 евро: Кабмин одобрил реформу

Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает перенос НДС на этап оплаты, отмену порога для налогообложения посылок и освобождение от НДС некоммерческих отправлений до 45 евро.

Заявление о преступлении может быть официальным документом, если выступает предметом преступления — позиция ВС

Верховный Суд указал, что заявление о преступлении может признаваться официальным документом в уголовно-правовом значении, если оно выступает предметом преступления, а не только процессуальным основанием для начала расследования.

