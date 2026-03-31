Владимир Зеленский внес изменения в Положение о внештатных консулах Украины

В Положение о внештатных (почетных) консулах Украины внесены изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №285/2026 о внесении изменений в Положение о внештатных (почетных) консулах Украины.

Указ вносит в Положение о внештатных (почетных) консулах Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 17 февраля 1997 года № 150/97, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 6 дополнить предложением следующего содержания:

«Порядок организации работы по назначению почетных консулов, выполнения возложенных на них функций, прекращения функций почетных консулов и оформления связанных с этим документов определяется Министерством иностранных дел Украины.»;

2) в пункте 7:

в абзаце первом слова «полное имя, фамилия, гражданство» заменить словами «фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), гражданство»;

в абзаце втором слова «Консульского управления Министерства иностранных дел Украины» заменить словами «Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины»;

3) в абзаце втором пункта 10 слова «глава соответствующего дипломатического представительства Украины,» заменить словами «руководитель соответствующего Посольства Украины,»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1. После получения экзекватуры Министерство иностранных дел Украины выдает почетному консулу удостоверение внештатного (почетного) консула Украины в форме карточки с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) почетного консула, его должности, города и государства пребывания.»;

5) в пункте 20 слова «главам соответствующих дипломатических представительств Украины,» заменить словами «руководителям соответствующих Посольств Украины,»;

6) пункт 25 после слов «уполномоченному представителю Министерства иностранных дел Украины» дополнить словами «удостоверение внештатного (почетного) консула Украины и»;

7) в тексте Положения слова «глава дипломатического представительства Украины», «дипломатическое представительство Украины» во всех падежах и числах заменить соответственно словами «руководитель Посольства Украины», «Посольство Украины» в соответствующем падеже и числе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

