31 марта — последний день подачи деклараций в НАПК

10:18, 31 марта 2026
Специалисты контакт-центра НАПК будут предоставлять консультации в усиленном режиме — до 21:00.
Сегодня, 31 марта, завершается кампания электронного декларирования.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в Единый государственный реестр деклараций по состоянию на вчера уже подано более 611 тысяч документов из ожидаемых около 700 тысяч.

В НАПК призывают декларантов не откладывать подачу на последние часы, поскольку в этот период существенно возрастает нагрузка на систему.

Для быстрого и корректного заполнения документов агентство рекомендует воспользоваться цифровыми инструментами:

  • сервисом «Данные для декларации»;
  • функцией частичного автозаполнения черновика.

Эти инструменты позволяют автоматически подтянуть информацию из реестров и снизить риск ошибок.

В день завершения кампании контакт-центр НАПК будет работать в усиленном режиме — до 21:00.

Телефон для консультаций: +38 (044) 200 06 94.

В ведомстве также напомнили, что нарушение требований финансового контроля может повлечь административную или уголовную ответственность.

