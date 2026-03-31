В Одессе мужчина напал на военных ТЦК и ранил офицера ВСУ

В ТЦК сообщили, что с целью отражения нападения и защиты жизни и здоровья военнослужащих было применено специальное средство в порядке, установленном законодательством.

В понедельник, 30 марта, в Одессе во время проверки воинского учета гражданский мужчина напал на военнослужащих. В результате инцидента офицер ВСУ получил тяжелые ранения ног, а группа людей пыталась заблокировать автомобиль с раненым. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК.

Отмечается, что инцидент произошел около 19:00 на улице Академика Заболотного в Пересыпском районе г. Одесса. Совместная группа оповещения выявила гражданина, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

«Вместо выполнения законных требований злоумышленник, заранее подготовленный деструктивной пропагандой анонимных пабликов, совершил вооруженное нападение. В результате коварного нападения офицер Вооруженных Сил Украины получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног. В настоящее время врачи борются за его жизнь, состояние раненого остается критическим.

Особое возмущение вызывает поведение группы гражданских лиц. Несмотря на прямое информирование о бойце, который истекал кровью, толпа сознательно блокировала служебный транспорт, совершала нападения с применением камней и препятствовала экстренной эвакуации тяжелораненого в больницу. Именно поэтому кадры видеофиксации, вырванные из контекста, демонстрируют экстремальное маневрирование транспорта — в тот момент каждая секунда была вопросом жизни военнослужащего», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что речь идет о покушении на убийство военнослужащего при исполнении обязанностей.

«Отдельное удивление вызывает позиция администраторов новостных пабликов, которые ради кликбейта тиражируют дезинформацию о «стрельбе», не располагая официальной информацией о факте кровавой расправы над военнослужащим. Такая поддержка лиц в тылу, уклоняющихся от воинской обязанности, на фоне ежедневных обстрелов — это высшая мера цинизма и откровенная работа на врага.

Виновные в нападении и организации массовых беспорядков устанавливаются правоохранительными органами. Позиция руководства является безапелляционной: причастные будут привлечены к строгой уголовной ответственности», — добавили в ТЦК.

