Будут ли в Киеве повышать скорость до 80 км/ч в весенне-летний период — ответ КГГА

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что в весенне-летний период в столице не будут вводить сезонное повышение скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Такое решение приняли после комплексного обследования городской улично-дорожной сети.

«Специалисты проверили состояние ранее определенных участков с учетом действующей методики установления скоростных ограничений. При оценке учли наличие полос общественного транспорта, левых поворотов, зон с ограниченной видимостью, а также статистику дорожно-транспортных происшествий за предыдущий год. Дополнительно учитывали запланированные ремонтные работы, во время которых будут действовать временные схемы организации движения», — говорится в заявлении.

В Департаменте отмечают, что на решение повлияли и последствия сложных погодных условий зимой, которые ухудшили состояние дорожного покрытия.

В настоящее время коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением стабильной работы дорожно-транспортного комплекса столицы.

«Приоритетом остается безопасность участников движения, поэтому город принимает меры для снижения скорости и минимизации аварийности.

Таким образом, с 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости

