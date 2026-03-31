  1. В Украине

В Запорожье пьяный экс-правоохранитель стрелял по военным: дело передали в суд

12:24, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина произвел не менее 13 выстрелов и ранил трех военнослужащих.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье будут судить бывшего правоохранителя, который стрелял по военным. Он открыл огонь в состоянии алкогольного опьянения в одном из поселков возле областного центра.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Государственного бюро расследований, 23 ноября 2025 года, находясь вне службы, мужчина спровоцировал конфликт с группой военнослужащих. Во время инцидента он угрожал им автоматом, однако его обезоружили.

Позже фигурант вернулся со служебным огнестрельным оружием и открыл огонь. Он произвел не менее 13 выстрелов и ранил трех военных. После этого его снова остановили и окончательно обезоружили.

Правоохранителя задержали на месте. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Его также уволили со службы.

Бывшего правоохранителя обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Запорожье

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]