Компромисс с таможней: как закрыть дело о нарушении без ответственности

В Винницкой таможне разъяснили механизм применения компромисса в делах о нарушении таможенных правил. Речь идет о возможности заключения мирового соглашения между нарушителем и таможенным органом, что позволяет прекратить производство без привлечения к административной ответственности.

Дела этой категории относятся к административным правонарушениям и регулируются нормами Таможенного кодекса Украины и другими актами законодательства. В целом кодекс определяет 19 видов нарушений таможенных правил, за которые к гражданам или должностным лицам предприятий могут применяться административные взыскания — предупреждение, штраф или конфискация товаров. Решения по таким делам принимают суды или таможенные органы.

Вместе с тем закон предусматривает возможность реализации права на компромисс. Речь идет о заключении мирового соглашения, которое допускается только при отсутствии в действиях лица признаков уголовного правонарушения.

Для этого нарушитель должен обратиться к руководителю таможенного органа с заявлением в произвольной форме с просьбой прекратить производство по делу путем компромисса. Мировое соглашение заключается исключительно в письменной форме.

Если оснований для применения компромисса нет, таможня обязана предоставить заявителю мотивированный ответ с объяснением причин отказа. Это должно произойти в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

Типовая форма мирового соглашения утверждена приказом Министерства финансов Украины от 28 мая 2012 года №607. Она используется для прекращения производства по делам о нарушении таможенных правил.

В таможне отдельно подчеркивают: в случае прекращения дела путем компромисса лицо считается таким, что не было привлечено к административной ответственности (часть 9 статьи 521 Таможенного кодекса Украины).

Кроме того, если санкция соответствующей статьи предусматривает минимальный и максимальный размер штрафа, нарушитель обязан уплатить сумму, равную нижней границе штрафа, установленной законом.