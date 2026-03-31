Бумажный или электронный — как выбрать форму исполнительного документа после решения суда

15:25, 31 марта 2026
Оба формата имеют одинаковую юридическую силу, однако в практическом применении дают разный эффект.
После принятия судебного решения ключевой вопрос для взыскателя — в какой форме получить исполнительный документ: бумажной или электронной. В Минюсте поясняют: оба формата имеют одинаковую юридическую силу, однако в практическом применении дают разный эффект.

Исполнитель начинает принудительное исполнение на основании исполнительного документа — это может быть исполнительный лист, приказ, определение или постановление. Закон допускает его формирование в бумажной форме или в электронной с наложением квалифицированной электронной подписи суда. При этом одновременная выдача в обоих форматах не предусмотрена, поэтому выбор нужно сделать сразу.

Бумажный формат

Бумажный исполнительный документ выдает суд первой инстанции после вступления решения в законную силу на основании письменного заявления взыскателя.

Этот вариант выбирают из-за понятной процедуры подачи, возможности визуальной проверки и личной подачи документа с отметкой о принятии. При этом он требует времени на изготовление, учета логистики, а также не исключает рисков повреждения или утраты при пересылке.

Электронный формат

С развитием Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы суды все чаще формируют исполнительные документы в электронном виде с КЭП.

Преимущества — оперативность, возможность дистанционного взаимодействия и сохранение документа в цифровом формате. Однако этот вариант зависит от технической стабильности системы и требует корректной проверки электронной подписи.

Почему документ могут не принять

Перед открытием исполнительного производства документ проверяют независимо от формы. Наиболее распространенные причины отказа — ошибки в реквизитах, отсутствие подтверждения вступления решения в законную силу, ненадлежащее оформление полномочий представителя или технические проблемы с электронным документом.

Практический выбор

Юристы советуют ориентироваться на цель:

  • электронный формат целесообразен, когда важна скорость, существует риск отчуждения имущества или необходимо оперативно наложить арест;
  • бумажный — когда приоритетом является процессуальный контроль и стабильность.

Подача документа через электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» также позволяет получать материалы исполнительного производства дистанционно сразу после их подписания.

В итоге, бумажный формат остается инструментом предсказуемости, тогда как электронный — скорости. При этом сам исполнительный документ является лишь стартом: результат зависит от эффективности дальнейших действий в рамках исполнения решения.

минюст Министерство юстиции Украины

