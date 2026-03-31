  1. В Украине

Счетная палата выявила проблемы в реформе оплаты труда госслужащих — в Раде требуют их устранить

12:06, 31 марта 2026
Аудит показал диспропорции в зарплатах, недостаток координации и кадровый дефицит в госорганах.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рассмотрел отчет Счетной палаты по результатам аудита реформы оплаты труда в государственном секторе.

По итогам заседания парламентский комитет рекомендовал правительству и ответственным органам выполнить замечания аудиторов и отчитаться о результатах.

Во время презентации отчета член Счетной палаты Кирилл Клименко подчеркнул, что реформа является частью обязательств Украины в рамках международной программы Ukraine Facility и должна соответствовать принципам SIGMA.

В то же время аудит показал, что стратегические документы в этой сфере остаются несогласованными, а взаимодействие между органами власти является недостаточным. Это привело к задержкам в реализации реформы и невыполнению части запланированных решений.

Аудиторы зафиксировали ряд системных проблем. Среди них — существенные диспропорции в оплате труда между различными категориями госслужащих, наличие нескольких параллельных систем начисления зарплат, а также неравномерное распределение кадров. Из-за разницы в оплате специалисты переходят в органы с более высокими зарплатами, что приводит к кадровому дефициту в менее оплачиваемых сферах.

В Счетной палате отмечают, что несмотря на рост зарплат в части государственных органов, реформа не достигла ключевой цели — создания прозрачной и конкурентоспособной системы оплаты труда. Это, в свою очередь, влияет на эффективность всей системы государственного управления.

Глава Нацагентства по вопросам государственной службы Наталия Алюшина во время заседания заявила, что изменения внедряются поэтапно и направлены на формирование целостной модели государственной службы.

По результатам рассмотрения комитет принял отчет к сведению и рекомендовал Кабмину, Нацгосслужбе и Министерству финансов обеспечить выполнение рекомендаций аудита в установленные сроки.

Отдельно парламентский комитет обратился к Нацгосслужбе, Минфину и Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства с требованием ежеквартально информировать о состоянии выполнения этих рекомендаций.

